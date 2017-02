Orosz oligarcha vásárol fel egy német céget

Orosz oligarcha veszi a részvényeket

Nagyot emelkedett az elmúlt hónapokban a TUI árfolyama, ami részben annak köszönhető, hogy a cég nagy tulajdonosa egy orosz oligarcha folyamatosan növeli részesedését a cégben, veszi a TUI részvényei. Alexey Mordashov 2007-ben még csak 3 százalékos részesedéssel rendelkezett a cégben, mostanra azonban több mint 22 százalékra növelte részesedését és amennyiben 25 százalék fölé nő a tulajdoni hányada a cégben akkor már fontos kérdésekben dönthet, azzal már azt is megakadályozhatja, hogy másik tulajdonos többségi tulajdonba kerüljön. Mordashov szándékairól nem sokat tudni, viszont holnap közgyűlést tart a cég, ott talán több is kiderül az oligarcha szándékairól.Holnap tehát közgyűlést tart a TUI, ahol egyrészt kiderülhet az, hogy Mordashovnak mi a célja a részvényhányadának növelésével, a közgyűlésen újra ismertetik majd a 2017 szeptember végén végződő pénzügyi év első negyedévének számait (október-december időszak) valamint részvényenként 0,63 euró osztalékról is dönthetnek, ami alapján a papírok 4,5 százalékos osztalékhozamot nyújtanak.A cég pénzügyi évének első negyedéve általában veszteséggel indul hiszen turisztikai szempontból ez nem kiemelt időszak. Az október-december időszakban a vállalat már üzemi szinten is veszteséges volt. A bevételek egyébként 2,3 százalékkal 3,29 milliárd euróra emelkedtek (devizahatásoktól szűrten 8,5 százalékos volt a bővülés), az üzemi eredmény (EBITA) az egy évvel korábbi 101,7 után már csak 72,5 millió eurós veszteséget mutatott, miközben a cégcsoport adózott eredménye 81,6 millió eurós veszteséggel zárult. A menedzsment arra számít, hogy idén legalább 10 százalékkal nő majd a cégcsoport üzemi eredménye (EBITA)Tegnap jelentette be a TUI, hogy eladja az egyik fontos üzletágát, a Travelopiát a KKR amerikai magántőke cégnek, összesen 325 millió fontért (381 millió euró), ráadásul kifejezetten magas árazási szorzó mellett, hiszen a tavalyi EBITA 14,4-szeresén és az EBITDA 7,7-szeresén adják el a céget. A Travelopia egyébként a tavaly szeptemberben véget ért pénzügyi évben 1,2 milliárd eurós forgalmat 26 millió eurós EBITA-t és 50 milliós EBITDA-t ért el, mérlegfőösszege pedig egy milliárd euró. A tranzakció lezárása az idei év második felében várható.A tavaly júniusi 10 eurós lokális mélypontokhoz képest már közel 40 százalékot emelkedett a TUI árfolyama, ami részben a cég átszervezésével kapcsolatos híreknek, részben pedig az orosz oligarcha vásárlásainak tudható be.