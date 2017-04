Összegyűlt az elitklub, ami a feje tetejére állította a világ második legnagyobb gazdaságát

Henan tartományban, Zhengzhou-ban találkozik 55 milliárdos kínai vállalkozó, akik privát meghívást kaptak az évente megrendezésre kerülő China Entrepreneur Club-ra. A meghívottak listáján szerepel az Alibaba alapítója, Jack Ma és a több mint 279 milliárd dollárt érő, a világ tizedik legnagyobb tőzsdei cége, a Tencent alapítója, Pony Ma. Az esemény azért is kiemelt, mert nem vesz részt rajta a politikai elit, a meghívottak kizárólag a magánszférából érkeztek, akik egy új generációját képviselik a kínai gazdaságnak, amelyben egyre nagyobb szerepe van a privát szférának.Kínában már akkor több százezer vállalkozás elindult, amikor még a kínai kormány nem ismerte el hivatalosan a privátszférában működő cégek előnyeit. Olyan cégek nőttek nemzetközi vezető vállalattá, mint például a Huawei vagy a Lenovo, utóbbi például a Kínába importált televíziók eladásával kezdte az üzletépítést. Jelenleg a kínai gazdaság kétharmadát a privátszféra adja, amely a szolgáltatószektor és a fogyasztás irányába tereli a gazdaságot a korábbi termelés - és export függőségből.A kínai gazdaság jövőjének egyik legfontosabb kérdése, hogy az állami és a privát cégek hogyan viszonyulnak majd egymáshoz. A kínai kormány eddig jóindulatúan állt hozzá ezekhez a cégekhez, ami nem meglepő hiszen ezek a vállalatok repítik a kínai gazdaságot és jóval hatékonyabban működnek állami beavatkozás nélkül. Az állami cégek a kínai gazdaság egyharmadát adják, azonban ha ezek a cégek is elkezdenek kiszorulni a piacról, akkor kiéleződhet a feszültség a két szféra között.Bár a kínai kormány hivatalosan még nem nyitotta meg a stratégiai szektorok kapuit a privát cégek előtt, de jól látható, hogy már ide is elkezdett begyűrűzni az innovatív cégek hatása. Például a pénzügyi szektorban az állami bankok szolgáltatnak, ennek ellenére a Tencent WeChat alkalmazását több millió kínai használja a közüzemi számlák kiegyenlítésére, bankolásra, mozijegyek vásárlására, vagy ételrendelésre.