Összejöhet az év legnagyobb tőzsdei dobása Európában

A hatóság jóváhagyta a Pirelli IPO prospektusát, így szeptember 18-án indulhat a jegyzési időszak

A meghatározott ársáv alapján 6,3 és 8,3 milliárd euróra értékelheti a piac a vállalatot

A kínai kézben lévő és a milánói tőzsdére igyekvő Pirelli bejelentette, a hatóság jóváhagyta IPO prospektusát, így szeptember 18-án indulhat a részvények jegyzési időszaka, amely szeptember 28-án zárul majd.A kibocsátási ársáv alja 6,3 euró, míg teteje 8,3 euró, a cég összesen 350 millió részvényt fog kibocsátani, így a megadott ársáv aljával és tetejével kalkulálva a cég piaci kapitalizációja 6,3 és 8,3 milliárd euró között alakulhat.A tervek szerint túljegyzés esetén további 50 millió részvényt is piacra dobnak majd, így a befektetők akár 40 százalékos részesedést is szerezhetnek a Pirelliben.A Pirelli IPO-ja azért is érdekes, mert könnyen előfordulhat, hogy ez lesz az év legnagyobb európai részvénykibocsátása. Egyelőre az Allied Irish Bank IPO-ja vezet, amelynek mérete 3 milliárd euró volt.A Pirelli nagytulajdonosa, a China National Chemical Corporation eredetileg 9 milliárd euróra értékelte a Pirellit, állította a Reutersnek egy forrás. Amennyiben az értesülés valós, egészen biztos, hogy az elsődleges kibocsátás során ennél kisebb cégérték adódik majd. A kínaiak 7,1 milliárd eurót fizettek azért 2015-ben, hogy többségi tulajdont és irányítási jogot szerezzenek a 145 éve működő olasz vállalatban.(Reuters)