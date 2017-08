Összeomlásra készülnek a milliárdos befektetési guruk

Ha arra vársz, hogy az esés katalizátora már láthatóvá váljon, valószínűleg alacsonyabb áron fogsz eladni

sokkal jobb egy csodás céget fair áron venni, mint egy fair céget csodás áron.

A DoubleLine Capital vezérigazgatója és a kötvényguruja,csökkenti kitettségét a bóvli kötvények, a feltörekvő piaci kötvények és a többi "gyengébb minőségű" befektetés felé, ugyanis attól tart, hogy a befektetői hangulat megfordulhat a közeljövőben, ami pedig fájdalmas hatásokkal járhat. Talán nem lesz nagy zuhanás rövid idő leforgása alatt, de jobban tesszük, ha felkészülünk minden eshetőségre.- fejtette ki véleményét a Bloombergnek., aki az elmúlt években inkább optimista világlátásáról volt híres és még a Herbalife-befektetésén is nyerni tudott annak ellenére, hogy sok volt a negatív hírverés a vállalat körül abban az időszakban. Most Icahn nem lát túl sok lehetőséget, tekintve hogy mekkorát emelkedtek az árfolyamok, túlértékeltnek tartja a tőzsdéket.Az Oaktree Capital alapítója, a milliárdosarra figyelmezteti az ügyfeleit, hogy túlságosan is optimista a világ és ezért korrekció jöhet. Szerinte az agresszív befektetők ragaszkodnak hozzá, hogy kockázatokat vállaljanak, kockázatos ügyleteket finanszíroznak és ezzel veszélyes piaci környezetet teremtenek. Ami a múltban is jellemezte a lejtmeneteket.Még magasem tud mibe menekülni most. Amikor a hatalmas vállalati készpénzállományokról beszélünk, mindenkinek az Apple neve ugrik be először, miután több mint 200 milliárd dollárnyi készpénzen ül a társaság. A Berkshire Hathaway nem sok mindenkinek jut eszébe, pont azért, mivel Buffett cége általában elkölti a pénzét akvizíciókra. De mostanában nem voltak túl aktívak, ami abból is látszik, hogy csaknem 100 milliárd dollárra nőtt a Berkshire Hathaway készpénzállománya a 2013 évi 40 milliárd dollárról. Warren Buffett híres befektetési stratégiája, hogyEbből pedig arra lehet következtetni, hogy valószínűleg hiába a hatalmas készpénzállomány, Buffették valószínűleg nem találnak a jelenlegi árakon megfelelő vállalatokat.nemrég részvényeket adott el és aranyat vásárolt, ami szintén azt jelzi, hogy jelentősebb tőzsdei lejtmenetre készül. Már Donald Trump megválasztását követően drámai kilátásokat festett a részvénypiacokra, ami eddig nem teljesült, sőt. De azért nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni, amit a milliárdos befektetési guru mond.Az Appaloosa Management mögött álló hedge fund menedzser eddig nem állt az aggódók közé, de sokkal kevésbé optimista, mint pár hónappal ezelőtt. A befektetőknek azt kezdte tanácsolni, hogy tartsanak némi készpénzt, ha nem tetszenek nekik a mostani magas árazások a Wall Streeten.amiatt aggódott mostanában, hogy az elmúlt évek jegybanki beavatkozásai hogy befolyásolják a kötvénypiacokat és a részvénypiacokat., a passzívan kezelt befektetési alapok nagy ellenzője és egy ETF-válságra figyelmeztet. Szerinte piaci rugalmatlanságot okoznak, ami világszerte eladási hullámhoz vezethet. Mert ha a hangulat elromlik, az drámai hatásokkal járhat.