Öveket becsatolni, új csúcson a bitcoin

Már nyomas sincs annak a vérengzésnek, amit az ázsiai hírek , illetve Jamie Dimon beszólásai okoztak, ma a bitcoin ára új csúcsra, 5000 dollár fölé emelkedett.

Kép forrása: Tradingviews

Persze sokan továbbra is kétkedve állnak az elmúlt években látott elképesztő árfolyamemelkedések láttán, legutóbb a Portfolio-nak adott interjúban Thomas Sargent a kriptopénzekről is beszélt A kormányoknak elvileg monopóliuma van a pénz létrehozásában, de mostanában, amikor a kormányok elkezdték félremenedzselni a fizetőeszközök problémáit, megnyílt az út azok számára, akik alternatív eszközökben gondolkodnak. Vannak helyzetek, amikor egy ilyen fizetőeszközt létrehozva kereskedelmet lehet generálni, ami társadalmilag hasznos dolog, aki pedig létrehozta a fizetőeszközt, az sok pénzt keres. Buborékról van szó? Mindegyik az.A háttérben a kormányok, a jegybankok és a szabályozó hatóságok vizsgálják, mert potenciális versenytársat látnak a kriptopénzekben. A kormányok több dolgot is tesznek, hogy korlátozhassák ezeket a folyamatokat, mert nem szeretik őket. Hogy csak egy példát mondjak, amikor valaki ellen embargót hoznak, akkor ezt a nemzetközi SWIFT rendszeren keresztüli korlátozással érik el. A kriptopénzek ezt el tudják kerülni. Ugyanakkor egy csodálatos gazdasági és technikai jelenséggel állunk szemben.