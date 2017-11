Paks 2: fontos bejelentés érkezett - Indulnak a kifizetések

Még nem hívtuk le az orosz hitelt, de ez a helyzet ezekben az órákban megváltozik: a tegnapi miniszteri döntés alapján az első 10 fővállakozói számla kifizetésre kerül, ennek érdekében pedig megemelik a Paks 2 projektcég alaptőkéjét, mintegy 98 millió euróval - ennek a kifizetése folyamatban van, hamarosan lehívjuk az első részletet az orosz hitelből. Minden számla 80 százaléka orosz hitelből, 20 százaléka hazai forrásból lesz kiegyelítve - emlékeztetett.A Paks 2 beruházás esetében 7,35 százalék körüli projekt belső megtérülés várható az Európai Bizottság vizsgálatai szerint, amelyek szerint tehát kifejezetten pozitív megtérülés várható. A projekt megtéríti összes költégét és profitot fog termelni - emlékeztetett a Bizottsági döntésre Aszódi Attila. A Bizottság kötelezettségeket is előírt a projekt kapcsán, azonban a Paks 2 beruházás a Bizottság szerint közös európai érdeket szolgál, az európai ellátás biztonságát - emelte ki.Európai kitekintésben: az EU28 villamos-energia termelésének összetételét tekintve az atomenergia részesedése 30, a fosszilis forrásoké 40 százalék fölötti, míg a fennmaradó részarányt a megújulók teszik ki; az EU hozzávetőleg 1 millió MW beépített teljes erőművi kapacitással rendelkezik. Az elmúlt évtizedekben más-más energiaforrások dominálták a fejlesztésekben. Az öregebb, nem ritkán 40 évnél idősebb, jellemzően szenes erőművek élettartama a következő években a végére ér, ami a teljes beépített kapacitás mintegy 25 százalékát jelenti: a következő 15 évben nagyjából 500 TWh áram fog kiesni a rendszerből évente. Ez azt jelenti, hogy a kieső, jllemzően alaperőművi kapacitások pótlására a nap- és szélenergián túl is jelentős fejlesztésekre lesz szükség Európában - mondta Aszódi Attila.Ez Magyarországra is igaz. Ennek egyik szelete a Paks 2 projekt, de jelentős további, nem atomerőművi fejlesztésekre van még szükség a hazai ellátás biztosítására. A hazai adottságokra tekintettel a magyar energiaellátás lehetőségei teljesen mások, mint például a szomszédos Ausztriában; erre tekintettel az EU-ban az energiamix megválasztása nemzeti hatáskör - fogalmazott dr Aszódi Attila, Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár.