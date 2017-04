Paks 2: Mehet, de így biztosan nincs semmi értelme

NÉVJEGY Mihályi Péter (1953) közgazdász, az MTA doktora, a veszprémi Pannon Egyetem Pénzügytan Intézeti tanszékének vezetője, a budapesti Közép Európai Egyetem tanára, az angol nyelvű Acta Oeconomica főszerkesztője. 1983-93 között az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában, Genfben dolgozott, később a magyar privatizáció irányításában töltött be vezető pozíciókat. 1997-98-ban, a nyugdíj-reform indulásakor a Pénzügyminisztérium társadalmi közkiadásokért felelős helyettes államtitkára. Ezt követően több mint egy évtizeden át az egészségügyi reform kutatójaként és formálójaként tevékenykedett. Tíz önálló könyv és száznál is több tanulmány cikk szerzője. 2010-ben jelent meg a Magyar privatizáció enciklopédiája c. két kötetes, 1500 oldal terjedelmű monográfiája. Jelen írása kapcsolódik legutolsó, 2013-ban megjelent könyvéhez, melynek címe A magyar gazdaság útja az adósságválságba, 1945-2013.

Bő négy évvel ezelőtt, amikor megszületett az a kormánydöntés, hogy Orbán-Matolcsy-Némethné összeállításban bizottság alakul "a paksi atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokkokra vonatkozó beruházással kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésére", már tudni lehetett, hogy valójában csak a bővítés időzítéséről lehet dönteni, a bővítés módját tekintve az ország kényszerpályán van.Tetszik, nem tetszik: ha már egyszer bevontuk a nukleáris technológiát a magyar gazdaságba, akkor nincs visszaút. A közgazdasági elmélet ezt nevezi útfüggőségnek (path dependency). Leginkább azért nincs visszaút, mert a nukleáris hulladék kezelésére beláthatatlan időn át szükséges fenntartani az ország nukleáris tudás-kapacitását is. Ha nem bővítenénk Paksot, ha a meglévő blokkokat leállítanánk, vajon ki jelentkezne a műszaki egyetemre nukleáris képzésre? Két-három-öt évet lehet várni a bővítési döntéssel, de nyilvánosan deklarálni, hogy bezárjuk Paks 1-et, bizonyosan felelőtlen döntés lenne.A tekintetben sincs választási lehetőség, hogy hol és kivel építtessük meg az új blokkokat. Annak idején ugyanis a paksi telephely úgy lett kiválasztva, hogy a fél telek a négy blokk felépülése után is szabadon maradt (most is üresen áll), és az is nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen olyan település sem Pakson kívül, amely befogadná a négy új nukleáris blokkot. Az is nyilvánvaló, hogy amennyiben a magyar kormány nem az oroszokkal építtetné meg Paks 2-t, aligha remélhetnénk, hogy az oroszok hajlandóak lennének átvenni Paks 1 hulladékát a következő évtizedben. Bár elvileg elképzelhető lenne, hogy a négy orosz blokktól pár száz méterre, egy kerítésen túl német, amerikai vagy francia technikával épüljenek új blokkok, s azt egy újonnan létrehozott vállalat működtesse elkülönített műszaki, pénzügyi és számviteli elvek szerint, a józan paraszti ész mégis azt diktálja, hogy a régiek és az újak azonos vállalathoz tartozzanak, és ne legyen szükség két eltérő idegen nyelvre épülő, eltérő műszaki szemléletet hordozó irányító csapat egymás melletti működésére.És miképpen döntött Brüsszel? Mit tart győzelemnek a magyar kormány? Egyéb - amúgy szintén nem könnyen teljesíthető feltételeken túlmenően - a Bizottság kötelezően előírta, hogy Paks 2 legyen funkcionálisan és jogilag független Paks 1-től, tovább üzemeltetőjétől, az MVM-től. Vagyis a két blokk működjön egymástól függetlenül, legyen mind a kettőnek egymástól független műszaki gárdája, pénzügyi és jogi vezetése és versenyezzenek is egymással. Közgazdásznyelven szólva, Brüsszel azt írta elő feltételként számunkra, hogy mondjunk le mindazokról a méretgazdaságosságból származó, nyilvánvaló gazdasági előnyökről, amelyek abból származnának, hogy az egy ideig folyamatosan bővülő, majd pedig a Paks 1 négy blokkjának folyamatos leállítása miatt egyre csökkenő kapacitásokat ugyanaz a tőke- és élőmunka-állomány szolgálja ki. Vagyis legyen közös az eszközpark egy része (a daruk, a szállító járművek, a raktárak stb.) és legyen közös, bármelyik blokknál foglalkoztatható a szakemberállomány is. Ha ezt nem engedi a Bizottság határozata, akkor nem ünnepelni kellene, hanem lehajtott fejjel visszaballagni Brüsszelbe és újrakezdeni a tárgyalásokat. Annak ugyanis, hogy Paks 2 Paks 1 versenytársa legyen, az égvilágon semmi értelme sincs.