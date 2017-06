Paks 2: nem akadály a turbinatender visszavonása az államtitkár szerint

A magyar cégek egy része már most megfelel a beszállítókkal szemben támasztott követelményeknek, mivel régóta atomenergetikai projektek beszállítói, így rendelkeznek a megfelelő tudással, minősítéssel; vannak azonban olyan cégek is, amelyeknek erre fel kell készülniük - fogalmazott Aszódi Attila az M1 aktuális csatornán. Hangsúlyozta, hogy a beszállítóknak a fővállalkozóval kell szerződniük, és a megfelelő tudás megszerzéséhez szükséges programokat is a fővállalkozó biztosítja.Az államtitkár több szempontból is fontosnak nevezte a Paks 2 projektben a magyarországi vállalkozások részvételét. Ez szavai szerint munkahelyeket teremt, illetve tart meg, emellett adóbevételt generál és élénkíti a magyar gazdaságot.Megszületett a környezetvédelmi és a telephely-engedély is, mindkettő jogerős. A következő időszak legfontosabb feladata a létesítési engedély megszerzése, ez után pedig megkezdődhet az építkezés. Ahhoz azonban, hogy ezt az építkezést ki lehessen szolgálni, háttér infrastruktúrát kell létrehozni, és ennek megépítését is engedélyeztetni kell. A vonatkozó kormányhatározat szerint a Paksi Atomerőmű Zrt-nek (a Paks 1 társaságnak) kell előkészítenie ezt a területet; ezek a tervezési feladatok elindultak, ennek befejezésével kezdődhet meg a terület letisztítása, például az ott lévő távvezetékektől - fogalmazott Aszódi Attila.