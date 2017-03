Parasztlázadás a Tescónál

A Tesco idén év elején nagy felvásárlást jelentett be, 4,7 milliárd dollárért felvásárolná az élelmiszer-nagykereskedő Bookert, amivel a Tesco beléphet arra a nagy növekedésű, 85 milliárd fontos élelmiszerpiacra, amely többek között a kávézókat és az éttermeket is magában foglalja.A felvásárlással kapcsolatban viszont nincs teljes egyetértés a Tesco nagytulajdonosai és a menedzsment között. A két nagytulajdonos a Schroder Investment Management (4,49%) és az Artisan Partners (4,48%) tegnapi nyilatkozatában erősen ellenezte a Tesco felvásárlását és felszólították a menedzsmentet, hogy vonják vissza a felvásárlási ajánlatot. A Schrodertől két menedzser levélben fejezte ki véleményét, amit közvetlenül a Tesco elnökének, John Allan-nek címeztek, a levélben kifejtik, hogy a felvásárlás szerintük nem teremt majd értéket, sőt bizonyított tény, hogy a legtöbb hasonló esetben értékrombolás történik.A másik nagytulajdonos, az Artisan vezető portfolió menedzsere Daniel O'Keefe azt állítja, hogy őrültség volt a felvásárlási lépés és egyszerűen nem éri meg a kockázatot. Szerinte a Booker egy olyan új üzlet a Tesconak, amely előre nem látható kockázatokkal és problémákkal rendelkezik és sok fejfájást fog okozni a menedzsmentnek.A nagytulajdonosokon kívül más is kifejezte nem tetszését. Richard Cousin a Tesco egyik vezető tanácsadója január harmadikán lemondott, mert nem támogatta a felvásárlást.A Tesco válaszában azt állítja, hogy stratégiailag és pénzügyi szempontból megfelelő a felvásárlás és a Tesco elégedett a befektetők reakcióival, a tranzakció bejelentése óta a top 10 részvényes többsége növelte a részesedését és a reméli, hogy a többieket is sikerül meggyőzni a tranzakció racionalitásáról.A felvásárlást egyébként komoly hatósági vizsgálatok övezhetik, mivel ha sikerül az üzlet, akkor a Tesco több, mint 28 százalékos részesedést szerezhet Nagy-Britannia teljes élelmiszerpiacán, ezen belül pedig cukrászáru- és dohánypiacon növelheti befolyását.A befektetők kezdetben örültek a felvásárlási hírnek, a felvásárlási üzlet bejelentésekor mindkét vállalat árfolyama meredeken emelkedett, azóta viszont a Tesco részvényei esnek az elhúzódó trösztellenes vizsgálódások miatt. Idén a Tesco részvények nyolc százalékot estek, míg a Booker részvényei 14 százalékot emelkedtek.