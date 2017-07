Piszkos titokra derült fény: undorító dolgot találtak a mekis, burger kinges és KFC-s üdítőkben

A Coliform baktériumokat 3 mekis, 6 burger kinges és 7 KFC-s üdítőben találták meg, ezekből 4 burger kinges és 5 KFC-s üdítőben volt jelentős a baktériumok mennyisége.

A BBC "Watchdog" nevű műsorában azt tesztelték, a McDonald's, Burger King és a KFC brit éttermeinek menüjében vajon megtalálhatók a Coliform baktériumok, ezen belül is azok, melyek melegvérű állatok székletében nagy számban tenyésznek (Fecal Coliform). Utóbbi baktériumok (ahova az E. Coli is tartozik) ugyanis betegségeket terjesztenek, gyakran használják őket arra, hogy a vizek és az élelmiszerek egészségügyi minőségét megállapítsák.A baktériumokat az üdítők jegében találták meg. A KFC sokkolónak nevezte és extrém csalódott volt az eredmény miatt, hiszen napi és heti szinten is ellenőrzik a jég minőségét. A Burger King azt mondta, hogy náluk a tisztaságra és a higiéniára nagy hangsúlyt fektetnek. A McDonald's megjegyezte, hogy éttermeikben komoly szabályok vonatkoznak a jég tárolására és készítésére.A fekália baktériumokkal korábban a Chipotle Mexican Grill, Amerikában szintén elterjedt gyorsétteremnek is meggyűlt a baja. 2015 őszén több vendégük megbetegedett és kórházba is került, mert mint kiderült, E. Coli baktérium volt a menüjükben. Az E. Colis botrány hatására több százalékot esett az tőzsdén jegyzett gyorsétteremlánc részvényeinek árfolyama.