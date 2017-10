Portfolio Sikerklub - találd meg küldetésed!

Gyere el a Portfolio Sikerklub rendezvényre, ahol olyan emberek eredményeibe, örömeibe, gondolatvilágába nyerhetsz közvetlen betekintést, akiktől rengeteget tanulhatsz, miközben feltöltöd magad energiával. A rendezvényen megismerheted, hogy milyen hozzáállás, gondolkodásmód, meggyőződés és belső állapot jellemzi azokat az embereket, akik az élet valamely területén csúcsteljesítményt nyújtottak.Napjainkban ezt sokan a felhalmozott vagyonokban mérik. A siker, a siker iránti vágy azonban ennél jóval több: emberi létünk mozgatórúgója. Segít félelmeink, bizonytalanságaink legyőzésében, általa átlépjük saját korlátainkat és vele változtatjuk valósággá az álmainkat. Az emberek különbözőek, így a siker mindenkinek mást jelent - sőt, sokak számára az út maga fontosabb, mint a végállomás.A Portfolio Sikerklub célja, hogy olyan embereket mutasson be, akik közösségük számára értéket teremtettek, megvalósították álmaikat vagy korlátaikra fittyet hányva olyat tettek, amelyről a többség azt gondolta, hogy lehetetlen. Hozzáállásuk, kitartásuk, akaraterejük, az eredményességükhöz hozzájáruló viselkedésmintáik pedig támpontot nyújthatnak mindenkinek a sikeres önmegvalósításhoz.- a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány művészeti vezetője, társaival 2000 óta több mint 100 000 beteg gyermeket gyógyított a bohócdoktori vizitek során. Küldetése és célja, hogy a súlyos beteg gyerekek önfeledt nevetése által testben és lélekben is megerősödjenek, hogy az előttük álló fájdalmas kezelést, egy picit jobban viseljék. Tudományos tény ugyanis, hogy a nevetés, az öröm, stimulálja az immunrendszert és így gyógyít is.- SM beteg, aki minden orvosi diagnózisra rácáfolt, vallja, hogy aktív életmóddal és pozitív életszemlélettel, minden akadály legyőzhető. Önsajnálat és kesergés helyett ma lazán körbetekeri az országot. Mottója szerint az életünkben vannak jelek, és ha figyelünk ezekre a jelekre, akár a sorsunkat is megváltoztathatjuk. Számára az SM egy jel volt, hiszen ennek köszönhetően lépett jelenlegi életútjára, amelyben ilyen kiemelt szerepet tölt be a sport.- aki úgy írta be magát az atlétika történelmébe, hogy elsőként nyert sztárfutókkal teletűzdelt mezőny futószámában világbajnoki érmet Magyarországnak. Az állatorvosként praktizáló magyar futó hatalmas bravúrt hajtott végre, hiszen 1987 óta nem volt magyar, aki 5000 méternél rövidebb számban döntőbe tudott kerülni vb-n.- magyar egyetemista csapat tudományos áttörése a láttássérültek olvasási élményének javításában. A GlovEye lényege, hogy a látássérültek bármilyen nyomtatott szöveget el tudjanak olvasni úgy, mintha az Braille-írásként lenne a papíron. GlovEye 4 fős csapata képviselte hazánkat a rangos Microsoft Imagine Cup innovációs versenyének nemzetközi döntőjén Seattle-ben.2017. Október 26. 17:30-19:30Danubius Hotel Gellért, 1114 Budapest, Szent Gellért Tér 2.Részvételi díj: 2000 Ft