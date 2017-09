Raktárakkal látná el a világot az Alibaba

Az Alibaba 47 százalékról 51 százalékra növeli részesedését a kínai internetes cég, az Alibaba a Cainiao Smart Logistics nevű cégben, amiért 5,6 milliárd jüant fizet. Ezzel 20 milliárd dollárra értékelve a veszteségesen működő vállalatot.A befektetés után az Alibaba egy újabb széket kap a Cainiao igazgatóságában, ezzel már a hét pozícióból négyet elfoglalnak majd az Alibaba emberei. A 15 milliárd dollárból, amit a logisztikai hálózat kiépítésre fordít majd, nem csak új raktárakat építene, de a technológiát is fejlesztené.A kínai logisztikai cégek felkeltették mostanában a befektetők érdeklődését, de nem felhőtlen a hangulat a szektor körül. A ZTO Express tavaly a New York-i részvénykibocsátása során 1,4 milliárd dollárra tett szert, a tőzsdére lépése óta azonban 22 százalékot esett a részvények árfolyama. A kínai Best Inc. pedig a múl heti részvénykibocsátása során a tervezett összeg felét tudta csak bevonni.