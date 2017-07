Régen kapott ennyi kokit és sallert a Tesla

Napok óta zuhan a Tesla

A befektetők napok óta büntetik a Teslát, a cég árfolyama szerdán 7 százalékot zuhant, míg a 387 dolláros korábbi csúcsához képest már 15 százalékot esett a papír. Pedig Elon Musk, a vállalat vezére tartotta szavat és a Model 3-as, amely az elmúlt száz év legfontosabb modellje lehet, gyártása elkezdődik majd júliusban. Felmerül a kérdés, de akkor mégis miért adják ilyen hevesen a részvényeket a befektetők? Erre a kérdésre próbálunk meg most választ adni.

Csalódást okoztak a gyártási adatok

Hétfő este kiderült, hogy a vállalat csupán 22 ezer járművet gyártott a második negyedévben, a termelést ugyanis hátráltatták a cég legerősebb, 100 kWh-s akkumulátorhoz köthető problémák. Ez egyben azt is jelentette, hogy a menedzsment által az első negyedéves beszámolóban előre jelzett 47-50 ezer darabos gyártást éppen csak teljesíteni tudta a Tesla, hiszen az első negyedévben 25 058 darab autót készítettek.

Azonnal lépett a Goldman Sachs

Mégsem annyira biztonságos a Tesla?

Az egész szektort büntetik

Pletykára venni, hírre adni kell

Buy on rumour sell on news, avagy pletykára venni, hírre adni kell.

A Goldman Sachs a gyártási adatok közzétételét követően azonnal akcióba lendült, a Tesla papírjaival kapcsolatos ajánlásuk eddig is eladás volt, 190 dolláros célárukat viszont 180 dollárra csökkentették. Ez a szerdai záróárhoz képest közel 45 százalékkal alacsonyabb célárat jelent. A Goldman elemzője több tényezővel is indokolta a lépésüket: véleményük szerint a Model S és a Model X értékesítése már csúcsra van járatva, vagyis érdemi növekedés a mostani szintekhez képest nem várható. A Model 3-mal kapcsolatban pedig negatívan értékelték azt, hogy a gyártást két hónappal korábban megkezdi majd a Tesla az ő várakozásaikhoz képest. Ez ugyanis negatív irányú eltolódást fog eredményezni a vállalat modell-mixében, magyarul a vásárlók nem a drágább és így nagyobb profittal értékesíthető Model S-t és Model X-et fogják venni, hanem a kedvezőbb áru Model 3-at. Ennek hatására pedig a Goldman modellje szerint a Tesla éves átlagos EBITDA-ja 7 százalékkal csökkenhet 2017 és 2020 között, amely szűkülő profitmarzsokat is jelent egyben.A Teslának nagyon nagy előnye a vásárlókért folytatott harcban, hogy a töréstesztek alapján a legbiztonságosabb autókat gyártja a világon. Ezért is lehetett negatív hatással a cég árfolyamára az a hír, hogy nem is biztos, hogy annyira biztonságosak a cég autói, mint azt a vállalat állítja. Az Insurance Institute for Higway Safety (IIHS) által elvégzett töréstesztek során ugyanis volt egy kategória, ahol az elérhető legmagasabb "good" minősítésnél egy fokozattal rosszabbat kapott a Tesla Model S. Az IIHS korábban már végzett törésteszteket a Tesla modelljén és akkor is arra az eredményre jutottak, hogyha a jármű bal elejét ütköztetik 40 mérföldes sebességgel a tesztfalnak, akkor sérülhet a sofőr feje. Az eredményekkel kapcsolatban a Tesla azonnal közleményt adott ki, amelyben kiemelték, hogy az IIHS töréstesztjének összes kategóriájában a legjobb minősítést kapták, egyet kivéve.Az elmúlt napokban nem csak a Tesla papírjait büntették, a legtöbb autógyártó árfolyama esett, vagyis elmondható az is, hogy általánosan rossz volt a szektor megítélés a befektetők körében.A tőzsde egyik aranyszabályáról sem szabad megfeledkezni:A napok óta tartó árfolyamzuhanásban az is szerepet játszhat, hogy a befektetők azt követően, hogy biztossá vált, tényleg időben megkezdődik majd a Model 3 gyártása, elkezdtek profitot realizálni, valamint short pozíciók felvételével az árfolyam esésére játszani. Utóbbit az magyarázhatja, hogy innentől kezdve nehéz lesz pozitív hírrel kijönnie a Teslának az új modellel kapcsolatban. Az esetleges rossz híreknek viszont megnőtt a valószínűsége és ezeket elkezdték beárazni a piaci szereplők.