Rekordot dönt a Samsung új csúcsmobilja

A Samsung legújabb felső kategóriás telefonjárafutott be, mint az egy évvel ezelőtti csúcsmobilra, a Galaxy S7-re - mondta el Tim Baxter, a Samsung amerikai ügyvezető igazgatója.Ez az első termékbevezetés a Galaxy Note 7 telefonok tavalyi bukása óta. Minden idők legnagyobb termékvisszahívását volt kénytelen véghezvinni a Samsung tavaly ősszel, amikor az augusztusban piacra dobott Note 7 telefonok akkumulátorhibák miatt sorra kezdtek felrobbanni és kigyulladni.A Note 7-botrány sokba került a Samsungnak. Amellett, hogy dollármilliárdokban mérhető kára keletkezett, friss modell hiányában a kritikus karácsonyi időszakban a piaci részesedése is csökkent: a negyedik negyedévben lekörözte az Apple és a második helyre szorult vissza a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártóinak sorában.Az egyébként is jó részvénypiaci hangulat közepette emelkedik a ma reggeli kereskedésben a Samsung árfolyama, 2,5 százalékos pluszban állnak a részvények.