Repülő? Már a múlté. Elon Musk újabb iparágat forgatna fel

Musk a példákat is hozott az útidővel kapcsolatban, Hong Kongból Szingapúrba 22 perc, Los Angelesből Torontóba 24 perc, Los Angelesből New Yorkba 25 perc, míg New Yorkból Párizsba 30 perc lenne a menetidő.

Idén az ausztráliai Adelaide városában tartják a Nemzetközi Világűrkongresszust (IAC), ahol Musk újabb nagy bejelentéssel készült: forradalmasítva a légiközlekedést, a SpaceX rakétáit felhasználva szállítana utasokat a Földön.A tervek szerint a rakéta olyan magasságban repülne, ahol már nincs légellenállás, így nem csak a sebességet, de a benzin felhasználás hatékonyságát is drasztikusan növelni tudnák.A prezentációban egy animált videót is mutattak a tervekről, ahol az utasok egy a vízen lebegő rakétakilövő állomáson szállnak be a rakétába, ahova hajóval viszik őket. Majd felszállás után miután a rakéta elhagyta a légkört, a gyorsítórakéta leválik és visszatér a Földre, míg az utazókapszula 27 000 kilométerórás maximális sebességgel folytatja útját a célja felé.Musk nem mondott semmi biztosat azzal kapcsolatban, hogy mikor is kezdenék el használni a rakétákat, de a TechCrunch szerint a videóban a vállalat új BFR (Big Falcon Rocket) rakétája látható, amelynek építése 6-9 hónapon belül megkezdődhet. A későbbiekben azt viszont hozzátette, hogy az árak körülbelül hasonlóak lesznek, mint a normál árú jegyek a légitársaságoknál.A SpaceX az új generációs BFR rakétákkal és a vízen közlekedő kilövőállomássokal tervezi lecserélni az összes jelenlegi rakétáját és űrhajóját, beleértve a Falcon 9-et, a Falcon Heavy-t és a Dragont. Az univerzális űrhajók által a vállalat reményei szerint jóval gazdaságosabbá válhat a Mars-utazás, ahova a tervek szerint az első rakománnyal felszerelt rakéta már 2022-ben megérkezhet.