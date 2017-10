Saját klímapolitikájával is szembemegy Európa?

A hazai szénszektor még mindig jelentős kedvezményekben és támogatásokban részesül. A Mátrai Erőmű például, amely hazánk szén-dioxid-kibocsátásának több mint 10%-áért felelős, évek óta a megújulóenergia-támogatási rendszer egyik legnagyobb kedvezményezettje, mivel az alacsony hatásfokú kazánjaiban a rossz hatékonyságú lignit mellett biomasszát is elégetnek. Az erőmű emellett előnyhöz jut az alacsonyan tartott bányajáradékon keresztül is. Ezen kívül az állami szociális tűzifa-program keretében az önkormányzatok és a lakosság számára juttatott barnakőszén és lignit támogatása is a káros támogatások egyike. Mindezek kivonására és az energiaátmenet segítésére történő átcsoportosításra van szükség

A CAN (Climate Action Network) éghajlatvédelmi szövetség és az ODI (Overseas Development Institute) független nemzetközi szakértő intézet frissen közzétett jelentése elsőként összegzi az Európai Unióban jelen lévő fosszilisenergia-támogatások mértékét. A "Kivezetés 2020: Európa fosszilis támogatásainak felmérése" című jelentés részletesen összegyűjtötte az EU és 11 tagállamának a kőolaj, a földgáz és a szén kitermelésére és felhasználására 2014 és 2016 között nyújtott támogatásait.Az időszak során a közlekedési ágazat kapta a legtöbb támogatást, több mint 49 milliárd eurót, beleértve a gázolaj árát csökkentő adókedvezményeket is. Összességében a közlekedési ágazat a beazonosított kormányzati támogatások 44%-át emésztette fel. Míg ezek az adókedvezmények továbbra is ösztönzik a gázolaj használatát, a dízeljárművek légszennyezéséből adódó egészségügyi költségek, problémák egyre erősebben jelentkeznek - húzta alá a WWF. Ennek káros hatása Magyarországon már csak azért is aktuális kérdéseket vet fel, mert a kormány közben erőfeszítéseket tesz az elektromos autók elterjedése érdekében is.A jelentés arra is fényt derített, hogy 2014 és 2016 között az EU évente - költségvetéséből, illetve fejlesztési és befektetési bankjain és alapjain keresztül - átlagosan 4 milliárd euró fosszilis támogatást nyújtott. A földgáz és a szén továbbra is magas támogatása különösen aggasztó; a fosszilis energiának nyújtott támogatások életben tartása szembemegy az európai kormányok és az EU ígéretével, miszerint 2020-ra kivezetik az ilyen típusú támogatásokat, és ellentétes a Párizsi Klímamegállapodással is - hívja fel a figyelmet a WWF Magyarország.- mondta Vaszkó Csaba, a WWF Magyarország Éghajlatváltozás és Energia szakértője.