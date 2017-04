Sikeresen teszteltek egy repülő autót, hamarosan jöhet a repülő busz is

A sugárhajtású járművet egy Lilium nevű vállalat rakta össze, egy helikopterhez hasonlóan függőlegesen száll fel és le (vagyis egy úgynevezett Vertical Take-Off and Landing - VTOL jármű). Amikor a levegőben van, egy siklórepülőhöz hasonlóan közlekedik, de egy 300 kilométer hatótávolságú elektromotorral is rendelkezik, amely körülbelül 300 km/h sebességre fel tud gyorsulni.A repülő autó két embert tud szállítani, de létezik már egy ötfős prototípus is, a Lilium egy tömegközlekedésre alkalmas változat létrehozásán is dolgozik. Utóbbihoz várhatóan egy telefonos applikációt is adnak, amellyel a járművet az Uberhez hasonlóan hívhatják a várakozó utasok.



A terv szerint a repülő autó a városban való közlekedést is jelentősen felgyorsítja majd, valamint ennek költségeit is csökkenti. A cég úgy számol, hogy, míg egy taxival a New York-i JFK reptérről 55 perc és 73 dollár a városba jutni, a Liliummal ez mindössze öt perc és hat dollár lesz.Nem a Lilium az első vállalat, amely repülő autókon dolgozik, az Uber és a francia Airbus is hasonló VTOL járművekkel akarja forradalmasítani a közlekedést.A tesztrepülésről egy videót is feltöltött a cég:(via Index