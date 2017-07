Siralmas állapotban a magyar vízhálózat - Azonnali beavatkozás kell

A víziközmű-szolgáltatás működtetése a rekonstrukciós elmaradások miatt válságos szinthez közeledik, melynek megoldása a fenntarthatóság, a finanszírozás és a jövőkép újra fogalmazását igényli

A megfelelő minősítéssel rendelkező rendszerek száma mára már nem éri el a 20 százalékot, és ez folyamatosan csökken. A hiányzó összeg azonnali biztosítására sem az ellátásért felelősök, sem a víziközmű-szolgáltatók, sem maga a Magyar Állam nem képes, ugyanakkor egyes víziközmű rendszerek állapota kritikus, amely azonnali beavatkozást igényel

Háromezer-milliárd forintra lenne szükség a vízközművek felújításához az MJVSZ által a településeknek "véleményezésre" június elején szétküldött, fejléc és aláírás nélküli, 2017. június 26-i keltezésű dokumentum szerint. A gondok okát a szerzők a műszaki rekonstrukciók és karbantartások hiánya miatti folyamatos állagromlásban látják.- olvasható a stratégiai dokumentumnak nevezett elemzésben. A szolgáltatók az elmaradásokat likviditási gondokkal magyarázták.A 2011-es, államvezérelt radikális piaci átalakítás után megmaradt 41 vízközmű-cégből 24 termelt üzemi szinten, 11 mérleg szerint is veszteséget 2015-ben. A társaságok kintlevőségei - zömében lakossági hátralékokból eredően - 25,5 milliárd forintot tettek ki az év végén. Ebből az összegből 8,7 milliárd forint egy éven túli követelés.A szövegből adódik a következtetés, hogy a rezsicsökkentés és a különadók egyaránt okai a víziközművek rossz állapotának. Amelyre példa az is, hogy a vezetékes víz 26 százaléka el sem jut a fogyasztóhoz, hanem kifolyik valahol a rossz állapotú vezetékeken.- olvasható az Átlátszó birtokába jutott elemzésben.A vízközmű-cégek közül 23 van száz százalékban önkormányzati, 13 többségi önkormányzati, 5 állami tulajdonban. A MJVSZ-es elemzés a többségi állami tulajdont látná helyesnek. Azt is javasolnák, hogy a törvényhozás változtasson a közműadó számításának rendszerén, ami megítélésük szerint hátrányosan érinti a ritkábban lakott területeken szolgáltató cégeket. Megfontolandónak tartanak egy 1,5 százalékos, nem lakossági díjemelést is, különös tekintettel arra, hogy a kötelező minimálbér-emelés a közműcégeket is érinti, és ezt is ki kell gazdálkodniuk.