Sose volt még ennyire veszélyes tőzsdézni

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

Látogasson el könyvesboltunkba! Érdekli, hogy melyik könyvkedvenc könyve?

Az értékeltségi szintek extrémek, a piaci hangulat túlzottan optimista, a fogyasztói bizalom pedig erős, ami aggodalomra ad okot - indokolja véleményét a kivételesen pesszimista befektetési guru, John Hussman.Hozzátette, hogy ne tévesszen meg minket, hogy a vezető részvényindexek újabb és újabb csúcsokra törnek. A New York-i tőzsdén forgó részvények közül több olyan van, amely múlt héten 52 hetes mélypontot ütött, mint amelyik 52 hetes csúcson járt. És a részvények harmada a 200 napos mozgóátlaga alatt tartózkodik.Lehet ezt csak üres riogatásnak tartani, de a van néhány ijesztő számadat. Például a Világbank adatai szerint az amerikai részvénypiac összesített kapitalizációja jelenleg az éves GDP 150 százalékára rúg, ami jóval magasabb, mint a hosszú távú átlag. Utoljára 2000-ben volt hasonló extrém szinten.A szezonálisan igazított Shiller-féle P/E ráta jelenleg 30-szoros, míg a hosszú távú átlag 16-szoros. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed által számolt mutató pedig, ami a piaci árakat arányosítja a vállalati eszközök "valódi" értékéhez, most 1-szeres, szemben a 0,65-szoros átlagos értékkel.Persze az, hogy drágák a részvények, nem jelenti azt, hogy ne lehetnének még drágábbak, vagyis az, hogy magas az árazás, nem gátolja meg a további emelkedést a tőzsdéken. Még ha jön is később egy korrekció. De minél feszítettebb az árazás, annál veszélyesebbek a tőzsdék.

Az S&P 500 index alakulása