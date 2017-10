Sosem fizettek még ennyit egy megújuló energia cégért

A megújuló energiaforrások és a klímaszempontok növekvő befektetői súlyáról a Portfolio Energy Investment 2017 konferencián is szó lesz. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A GIP mintegy 40 milliárd dolláros portfoliójának egyebek mellett olyan elemei vannak, mint például az edinburgh-i repülőtér, a melbourne-i kereskedelmi kikötő üzemeltetője vagy a legnagyobb ausztrál vasúttársaság.A két társaság közös szerdai közleménye szerint a GIP 5 milliárd dollárt fizet az Equis Energy 100 százalékának megszerzéséért, egyben átvállalva a mintegy 1,3 milliárd dolláros kötelezettségeit is; a tranzakció várhatóan 2018 elején zárul majd.A GIP jelentős szén-, gáz- és olajipari eszközökkel rendelkezik világszerte, azonban a fosszilis energiavállalatok trendjének megfelelően egyre inkább a megújulók felé fordul, legutóbb például egy 330 MW névleges kapacitású északi-tengeri szélfarmban vásárolt 50 százalékos részesedést.Az Equis csaknem 5 GW összesített szél- és vízenergia kapacitást üzemeltet, de a fotovoltaikus energia területén is egyre jelentősebb pozíciókat épít ki az eurázsiai térségben. A fejlesztés végső fázisában lévő összesen 1,5 gigawattnyi naperőmű projekt mellett további 4 gigawattnyi, korai stádiumban lévő beruházás tartozik portfóliójába. Ezzel a világ 11. legnagyobb fotovoltaikus projekt fejlesztője.A nagy olajtársaságok és közműcégek világszerte egyre nagyobb szerepet szánnak tevékenységükben a megújuló energiaforrásoknak. A Shell szeptemberben vette meg a texasi MP2 nevű céget, amely összességében mintegy 1,7 GW nap-, szél-, biogáz és földgáz alapú kapacitást üzemeltet. A Shell évente mintegy 200 millió dollárt invesztál megújulókba a Wood Mackenzie szerint. A Total tavaly 1,1 milliárd dollárt fizetett az energiatároló rendszereket fejlesztő Saft nevű társaságért, de a SunPowerben is többségi részesedéssel bír.