Sosem látott szinten a német megújulóenergia-termelés

rekord elsősorban a nap- és szélenergia alapú áramtermelésnek köszönhető, a két forrásból összesen 12,5 terawattóra villamos energiát állítottak elő. Ezzel együtt a két megújuló korábban már produkált erősebb hónapot is; a napenergia alapú áramtermelés 2015 júliusában 5,5 terawattórán tetőzött, míg a szélenergia szintén 2015 decemberében érte el az eddigi csúcsot 11,2 terawattórával. Ugyancsak erős hónapot zárt márciusban a biomassza is, ilyen alapon 4,5 terawattóra villamos energiát termeltek (a rekord 4,8 TWh, 2014. december). A korábbi hónapoknál jóval nagyobb, összességében azonban nem jelentős mennyiségű áramot termeltek ugyanakkor vízenergiából.

Forrás: 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX

A legújabb németországi reaktor, a Neckarwestheim II. péntek este esett ki a termelésből az egyébként tervezett üzemanyag-utántöltés következtében. A terv szerint 2022 végéig működő erőmű üzemeltetője, az EnBW minden üzemanyag-kazettát meg kíván vizsgálni, és csak azokat cserélné, amelyeket valóban szükséges.

A Grohnde nevet viselő reakorban ugyancsak tervezett rendszeres karbantartási munka folyik, amit követően április végén kapcsolódhat be ismét az áramtermelésbe.

A Brokdorf reaktor szintén továbbra is üzemen kívül van, miután februárban váratlanul rozsdát fedeztek fel az üzemanyag-kazettáin. Az üzemindítás időpontja ma még ismeretlen, az erőmű sorsa pedig jelentős részben a Schleswig-Holstein szövetségi tartományt vezető, a Zöldeket is tartalmazó koalíción múlik.

A Philippsburg II-t decemberben vonták ki a termelésből, miután egy vészhelyzeti tartalékrendszer meghibásodott ; az újraindítás időpontja nem ismert.

Mindeközben Németország nukleáris energia termelése újabb mélypontra süllyedt, és bár végleges adatok még nem állnak rendelkezésre, valószínűsíthető, hogy az ország atomerőműparkjának kiépülése - aza 1970-es évek közepe, az 1980-as évek eleje óta a legalacsonyabb szintet érte el. A visszaesés nem magyarázható egyedül a 2011-es fukusimai nukleáris baleset után hozott atomellenes kormányzati döntéssel, ugyanis az egykor 19 tagú flottából 8 reaktor ma is üzemel, illetve üzemelne, ha különféle nem tervezett leállások miatt ezek felének kapacitása időlegesen nem esett volna ki:A kormány által elfogadott menetrend szerint 2022-ig Németország fokozatosan leállítja összes nukleáris kapacitását. Idén nyáron a jelenleg maximális fokozaton üzemelő Gundremmingen B atomerőművet állítják majd le, amelyet az eredeti tervek szerint már 2016-ban megtettek volna. Legutóbb két évvel ezelőtt állítottak le nukleáris kapacitást Németországban, amikor is az akkori legrégebbi, 33 éves Grafenrheinfeld atomerőművet kapcsolták le.A fukusimai katasztrófa után Németország ugyan lemondott a saját atomerőművi kapacitásokról, azonban óriási villamos energia igényének jó részét továbbra is nukleáris energiából fedezi, a francia atomerőmű-üzemeltetők örömére. Ezzel együtt a Rajna másik partján sem zavartalan a termelés: a Bugey 5 erőmű 2015 augusztusa óta "offline", miután problémák adódtak az erőmű burkolatával. A Bugey 5 hamarosan ismét üzembe állhat, emellett pedig további három reaktort is újra rákapcsolhatnak a hálózatra ezen a nyáron Franciaországban: A Fessenheim 2-ben, az ország legöregebb egységében rendkívül magas karbonkoncentrációt mértek; a Gravelines 5-ben pedig - ahogyan a Palulel 2-ben is - generátort kell cserélni.A Fassenheim 2 termelése várhatóan 2020-ben áll majd le végleg, miután a Flamanville atomerőmű üzembe állt. Egyelőre azonban az sem teljesen egyértelmű, hogy az EPR típusú reaktor beépítése befejezhető-e, ahogyan az egyesült királyságbeli Hinkley Point esete is jelzi. Franciaország mindenesetre a nukleáris energiától való függőségét jelentősen mérsékelni kívánja a következő években, a terv szerint 2025-ig a jelenlegi 75-ről 50 százalékra csökkentve az energiamixen belüli részarányát.