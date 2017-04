Süllyedt Amerika, öthavi csúcsra ért az arany

a szíriai helyzet, illetve Kelet-Ukrajna miatt is, ezt a mai moszkvai külügyminiszteri találkozó és Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozata is alátámasztotta. A moszkvai tanácskozáson nem volt egyetértés a felek között a szíriai elnök politikai sorsa és a kelet-ukrajnai térség kapcsán sem, és Rex Tillerson amerikai külügyminiszter el is ismerte, hogy mélyponton vannak az amerikai-orosz kapcsolatok, igaz törekedni kell a javításukra., és a nap végén is 0,3-0,5% körüli mínuszban állapodtak meg az indexek. Az S&P500 index 2345 pont körül ragadt (-0,4%), a Nasdaq 0,5%-os csökkenéssel zárt 5836 ponton, míg a Dow Jones 0,3%-os süllyedéssel 20591 ponton zárt.

Amint külön cikkünkben megírtuk: Donald Trump amerikai elnök újabb interjúban jelezte, hogy szerinte túl erős a dollár, ami károkat okoz és közben kampányígéretével szakítva mégsem fogja árfolyam manipulátornak bélyegezni Kínát. Az első jelzés hatására a dollár azonnal esni kezdett, a dollárindex csaknem 1%-kal került lejjebb, az euró/dollár kurzus pedig 1,06-ról 1,0670-ig ugrott. A 10 éves amerikai kötvényhozam közel 5 hónapos mélypontra, 2,26%-ig süllyedt Trump alacsony kamatpolitikát favorizáló szavaira.A dollár esése jót tett az egyébként is jó formában lévő aranynak (geopolitikai feszültségek), így az árfolyama 1285 dollár körülig ugrott, ami új öthavi csúcsnak számít.