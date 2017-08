Súlyos árat fizethetnek a kartellező német autógyártók

Ha beigazolódik a Volkswagen, az Audi, a BMW, a Daimler és a Porsche közötti kartellezés, több milliárd eurós bírságot fizethetnek a gyártók

Hogy a büntetés súlyos lehet, eddig is tudtuk, most azonban már egy EU-biztos (ráadásul német) is erről beszélt

Az EU-bírságon felül visszahívási és peres költségeket is fizetniük kell a gyártóknak

Évtizedes összejátszás

Az autóipar különösen fertőzött

az Európai Bizottság 953 millió euróra büntette meg az európai és japán vállalatokból álló kartellt, amely 2004 és 2011 között működött és autóalkatrészek árait befolyásolták, mintegy 80 millió autó értékesítését, szervizelését drágítva ezzel. A kartellben két európai, a német Schaeffler és a svéd SKF, illetve négy japán cég, a JTEKT, NSK, NFC és NTN volt benne. Közülük a JTEKT volt a korona tanú, akinek végül nem kellett fizetnie. A Schaefflernek 370 millió eurót, az SKF-nek 325 millió eurót, az NTN-nek 201 millió eurót kellett kifizetnie.

A másik autóipari kartellezést autóüveggyártók követték el, 1,38 milliárd eurós bírságot kaptak a nemzetközi autóüveg-gyártó vállalatok 2008-ban, árkartell megállapodás miatt. Az érintett vállalatok a francia Saint-Gobain, a japán Asahi, a brit Pilkington és a belga Soliver, melyek közül a francia cég kapta a legnagyobb bírságot, közel 900 millió eurót. Akkor még ez számított a legnagyobb egyedi bírságnak, ami annak volt betudható, hogy a francia vállalat visszaesőnek számított. A vállalatok 1998 és 2003 között kötöttek titkos ármegállapodásokat és felosztották egymás között az európai piacot. Akkoriban a teljes európai autóüveg piac forgalma közel kétmilliárd euró volt. A koronatanú a japán Asahi volt, ezért a japán cégnek a bírság felét elengedték.

Az eddigi legnagyobb bírságot kartellezés miatt teherautógyártókra szabta ki az EU, több nagy kamiongyártó összesen 2,9 milliárd eurós bírságot kapott amiatt, hogy 14 éven keresztül kartelleztek. A Daimler, a MAN, a Volvo/Renault, az Iveco és a DAF 1997-ben megállapodtak az árakról, illetve arról, milyen ütemezésben dobják piacra új környezettudatos modelljeiket. A legnagyobb, 1,01 milliárd eurós büntetést a Daimler kapta, míg a Volkswagen tulajdonában lévő MAN megúszta a bírságot, mivel jelentette a kartellt az Európai Bizottságnak. A többi szereplő közül a DAF 752,68 millió eurót, a Volvo pedig 670,45 millió eurót kénytelen fizetni, míg az Ivecót közel 500 millióra bírságolták. A Daimler a döntés után bejelentette, hogy már korábban megképezték a céltartalékot a várható bírságra.

Akár több milliárd eurós bírságot is fizethetnek azok a német autógyártók, amelyek a Spiegel oknyomozó riportja alapján évtizedek óta összejátszottak, utalt az EU által kiszabható büntetés mértékére Günther Oettinger, költségvetésért felelős uniós biztos. Az elmúlt tíz évben kilenc esetben, összesen 10 milliárd euró bírságot szabott ki autóipari cégekre kartellezés miatt az EU, ebből jól látható, hogy milyen nagyságrendről lehet szó a német autógyártók összejátszása esetén, mondta Oettinger. Az EU-biztos szerint azonban még időre van szükség annak a kiderítésére, hogy a sztenderdek kidolgozásához szükséges egyeztetésekről volt szó, vagy olyan megállapodásokról, amelyekkel a beszállítókat és a fogyasztókat károsították meg.A botrány kirobbanását követően már írtunk arról is, hogy a hatóságok akár az előző évi bevételek akár tíz százalékára rúgó bírságot is kivethetnek a cégekre , ez pedig akár több tízmilliárd euró is lehet, hiszen a Volkswagen árbevétele tavaly 217, a Daimleré 153, a BMW-é pedig 94 milliárd euró volt, ez alapján, a Volkswagen közel 21, a Daimler 15, a BMW pedig 9 milliárd euró bírságot fizethetne. Ennél azonban valószínűleg jóval kisebb bírságot fizetnek majd az érintett vállalatok, ha beigazolódik a kartellgyanú, ráadásul a Volkswagen és a Daimler, amely önfeljelentést tett, vélhetően a lehetséges bírság töredékét kaphatja bírságként.Ezen felül értendő az az összeg, amit kártérítési pereket követően fizethetnek az autógyártók, például a beszállítóknak, a vevőiknek vagy a részvényeseknek. A német fogyasztóvédelem vezetője, Klaus Müller szerint több tízezer per jöhet, ha beigazolódik a kartellgyanú, valószínűleg az amerikaiakhoz hasonló gyűjtőperekre kerülhet sor Európában is. A perek alapját egyrészt az jelentheti, hogy a vásárlók jóval többet fizettek az autóikért, mint amennyit kellett volna, másrészt az is, hogy az autók a lehetségesnél alacsonyabb technikai színvonalúak voltak, kérdés azonban, hogy ezt lehet-e bíróság előtt bizonyítani.Mint arról korábban beszámoltunk, a Spiegelhez eljutott információk alapján soha nem volt még akkora összejátszás német nagyvállalatok között, mint amire most titkos dokumentumok alapján bukkant a Spiegel . A kartellt öt német autógyártó, a Volkswagen, a Porsche, az Audi, a Daimler és a BMW hozta létre, az 1990-es évek óta rendszeres találkozókon döntöttek sokszor még a legapróbb technológiai részletekről is. A kartellezésre versenyhivatali eljárást követően derült fény, a részletek megismerését az is segítette, hogy a kartellben résztvevő Volkswagen önfeljelentést tett, és több fontos részletet is elárult a vállalatok közötti összejátszásról.A botrány kirobbanása után azt is összegyűjtöttük, hogy mekkora bírságokat szabott ki kartellezés miatt az elmúlt években az EU , a top tízben nyolc olyan eset is van, amelyben német cégek vettek részt a vállalatok közötti összejátszásban, három olyan, amelyben autóipari cégeket büntettek meg. Utóbbiak közül az egyik az volt, amikor