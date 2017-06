Súlyosan alábecsülték az atomkatasztrófa esélyét az Egyesült Államokban?

A hivatalos hatósági állásponttal szemben a Princeton tanulmánya azt állítja, egy ilyen tűz akár mintegy 8 millió ember kitelepítését is szükségessé teheti, és körülbelül 2000 milliárd dolláros károkat okozhat, a környezetet érő radioaktív sugárzás mértéke pedig meghaladhatja a 2011-es fukusimai nukleáris katasztrófa során történt szennyezést is.

Szigorúbb intézkedési terv kellene

Egy itt fellángoló tűz képes lenne annyi radioaktív anyagot a környezetbe jutattni, amely képes lenne két New Jersey államnyi - körülbelül 45 ezer négyzetkilométeres terület súlyos radiaokítv szennyezését előidézni

Az ügynökség egy súlyosan torzító elemzésre hivatkozva egyszerűen kizárta a terrortámadás lehetőségét, ahogyan azt is, hogy egy esetleg ennek nyomán fellobbant tűz az erőmű 50 mérföldes - körülbelül 80 kilométeres - körzetén túl kárt tudna előidézni.

Nagy a nyomás

Sajnos, amíg nem robban ki nyilvános közfelháborodás emiatt a veszélyes helyzet miatt, addig az NRC továbbra is meg fog hajolni az iparág kívánságai előtt

A fukusimai baleset azonba még "százszor" súlyosabb lehetett volna, amennyiben a pihentető medencék vízszintje részben vagy egészben elszivárgott volna; ami csaknem be is következett a fukusimai erőmű 4-es reaktoregységébn - állítja von Hippel.

Mérlegelték, majd elvetették

az ügynökség végül úgy határozott, hogy egy ilyen tűz kitörésének esélye olyan csekély, hogy az nem igazolja az üzemeltetőkre az elvárt intézkedések révén medencénként terhelendő 50 millió dolláros extra költségeket.

A tapasztalatok nem ezt mutatják

A Science magazin hasábjain is megjelent elemzés szerint a kormányzat hivatal döntésearra az esetre,hűtési problémák nyománA reaktorok melletti pihentető medencék az elhasználódott üzemanyag-kazetták átmeneti tárolására szolgálnak, ahol víz alatt hűtik a rudakat, amelyekben a radioaktív bomlás továbbra is hőfejlődéssel jár. A medencék nagy koncentrációban tartalmazhatnak nukleáris hulladékot.- állítják a Princeton kutatói. Összehasonlításul, ez Magyarország területének közel félével megegyező területet jelent.Ezekazonban, amelyek földrengés vagy terrortámadás esetén állhatnak elő, jelentős részbenlennének azon- fogalmaznak.A tanulmány szerzői szerintis annak érdekében, hogy egy esetleges tűz következményeit a lehető legkevésbé súlyosnak tüntessék fel.- fogalmazott Frank von Hippal, a tanulmány társszerzője.Az elhasználódott üzemanyag-kazetták tárolására szolgáló pihentető medencék a fukusimai nukleáris katasztrófa után kerültek az érdeklődés fókuszába. A Richter-skála szerinti 9-es erősségű földrengés és a nyomában fellépő szökőár olyan mértékben károsította a fukusimai atomerőmű reaktormagjainak hűtőrendszerét, hogy az többé nem tudta ellátni funkcióját. Ennek következtében a hatból három reaktorban a reaktormag túlhevült és az üzemanyag-kazetták olvadni kezdtek, majd miután azok magas hőmérsékleten kölcsönhatásba léptek a vízzel, hidrogén szabadult majd robbant fel nagy mennyiségben. Mindez jelentős mennyiségű radioaktív anyag környezetbe jutását eredményezte.Az erőmű területének és közvetlen környezetének teljes kármentesítése továbbra is várat magára, a kettes reaktorban még 2017 elején is olyan erős sugárterhelést mértek, amely 30 másodperc alatt megölhet egy embert, sugárszennyezéstől tartva pedig mintegy 70 ezer ember még mindig nem tért vissza a baleset után elhagyott otthonaikba. A teljes helyreállítás akár 30-40 évet is igénybe vehet, a balesettel összefüggő költségek még mindig emelkednek, a számla végső összege pedig megközelítheti a 200 milliárd dollárt.A baleset hatására az NRC, extraaz egyesült államokbeli atomerőművekben. Ezek egyike, hogy az üzemeltetők egy bizonyos sűrűséget meghaladóana medencéket; továbbá arraőket, hogy a lehető leghamarabba medencékben legalább öt évet eltöltött kiégett üzemanyag-kazettákat. Az NRC elemzése azt találta, hogy egy átlagos nukleáris reaktor pihentető medencéjéből kiindult tűz körülbelüleredményezne, míg a kazetták gyorsított eljárásban való szárazföldi tárolókba helyezése mintegycsökkentheti a medencékből eredő radioaktív szennyezés esélyét. Ezzel együttAz NRC költség-haszon elemzése arra a következtetésre jut, hogy egy ilyen tűz nem járna radioaktív szennyezéssel az erőmű mintegy 50 mérföldes körzetén túl; továbbá, hogy az esetlegesen szennyeződött területek megtisztítása egy éven belül megvalósítható.Ezek a következtetések azonban egyáltalána csernobili és fukusimai balesetek tapasztalataival - állítják a Princeton kutatói. Az NRC által elfogadott számokkal szemben von Himmel és szerzőtársai úgy kalkuláltak, hogy egy ilyen tűz által okozott teljes kár 2000 milliárd dollárra rúghat, és a közeli közösségekből milliók több éves kitelepítésével járhat. A nukleárisegy ilyen esetben azonban mindössze legfeljebbterjedne, legalább is az 1957-ben elfogadott úgynevezett Price Anderson törvény értelmében. A többi költséget értelemszerűen az

Radioaktív szennyezés modellezett terjedése egy, a pennsylvaniai Peach Bottom Atomerőmű pihentető medencéjéből kiindult hipotetikus tűzesetnél. Forrás: Princeton University az USA Környezetvédelmi Hivatalának (EPA) adatai, a csernobili és a fukusimai balesetek tapasztalatai alapján. Amennyiben egy ilyen baleset bekövetkezne, a pirossal és narancssárgával jelzett területeken élő populáció kötelező, a citromsárgával jelzett területen élők önkéntes alapú kitelepítése lenne szükséges. Az időjárási viszonyokat is figyelembe vevő szimuláció négy nagyváros szennyeződését feltételezi: New York, Philadelphia, Baltimore és Washington.

Az NRC túlságosan sok esetben használt hibás elemzést nem-cselekvése igazolására, amerikaiak millióit hagyva a sugárfertőzés kockázatának (..) Itt az ideje, hogy a hivatal döntéshozatali folyamatában az alapos tudományosság és a józan ész kritériumai is érvényesüljenek

A szerzők arra is rámutatnak, hogy amennyiben az NRC nem tesz lépéseket a veszély mérséklésére, úgy aa kérdés rendezésére. Azt a lehetőséget is kilátásba helyezik ugyanakkor, hogy atomerőművet üzemeltető szövetségi államokaddig, amíg azok nem teszik meg a kockázatot érdemben mérséklő intézkedést.- fogalmazott Edwin Lyman, a tanulmány másik szerzője.