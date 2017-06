Százakat tesz utcára a Nike

Új vállalati struktúrát vezet be a Nike, ami a legtöbb reorganizációs intézkedéshez hasonlóan elbocsátásokkal jár majd. A tervek szerint négy, földrajzilag meghatározott divízióban működik majd a társaság: Észak-Amerika, EMEA, Kína és az Ázsia-csendes-óceáni térség, valamint Latin-Amerika. Minden régiónak lesz egy alelnöke, aki vezeti.Ami a leépítést illeti, 1400 dolgozójától válna meg a Nike világszerte, ami a teljes létszám 2 százalékának felel meg.Egyre élesebb a verseny a sportszergyártók között, ez pedig meglátszik a Nike értékesítésein is. A legnagyobb versenytársak, az Adidas és az Under Armour miatt Észak-Amerikában a Nike az utóbbi időben piaci részesedést vesztett főként a kosárlabda szegmensben, ami a teljes árbevétel több mint 5 százalékát adja.A bejelentést követően 3 százalékot esett a Nike árfolyama.