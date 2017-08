Szédítő tempóban teljesíti túl napenergiás terveit Kína

Érzékeltetésül, a 24,4 GW névleges kapacitás egyébként megegyezik a teljes ausztrál szénerőmű-park teljesítményével, és több mint négyszer nagyobb a szigetország installált szolár kapacitásánál.

A roham mögött a megújuló alapon termelt áramra vonatkozó kötelező átvételi tarifa július elsejével történő csökkenése állhat, ami előtt a befektetők igyekeztek a lehető legtöbb telepítést elvégezni. Azon rendszerek, amelyeket július elseje előtt sikerült a hálózatra kapcsolni, még a régi, magasabb betáplálási tarifát kapják az általuk termelt villamos energiáért.A kínai pv iparági szövetség (CPIA) adatai szerint az idei első félévben a tavalyi hasonló időszaknál 9 százalékkal több kapacitást telepítettek az országban.Az első félév ugyanakkor a gyártásban is fellendülést hozott, az előállított napelemcellák kapacitása 28 százalékkal 32 GW-ra emelkedett, a moduloké 26 százalékkal 34 GW-ra nőtt.Az új adatok egyben azt is jelentik, Kína gyakorlatilag már most teljesíti a 2020-ra a telepített napenergia kapacitásokra kitűzött 105 gigawattos célt, hiszen 101,82 gigawattnál jár, amiből közel 85 GW nagyobb, közművek üzemeltetésében álló egységekhez fűződik. A következő három évben pedig a várakozások szerint évente további 20-25 gigawattal bővülhet a kapacitás. Így 2020-ra a Kínában installált teljes névleges fotovoltaikus kapacitás 166-187 gigawattot érhet el.