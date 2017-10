Szél- és vízerőművet építene Magyarország Paks 2 mellé?

Az orosz-magyar megvalósítási dokumentáció titkosságának feloldása már folyamatban van. Magyar részről már meghatározták azokat a részeket, amelyek nyilvánosságra hozhatók, ez a teljes anyag mintegy 90 százaléka, jelenleg az orosz fél hozzájárulását várják.

Felgyorsítanák a kiszolgálóépületek engedélyezését

Szél- és vízerőművekre is szükség lenne

Sőt, ezek mellett egy negyedik lábra, vízi erőműre is szükség lenne - fejtette ki.

Süli János az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában szerdán Budapesten úgy fogalmazott,Szabályok írják elő, hogy egymás üzleti titkait meg kell óvni; magyar részről - a minősített adatokat kivéve - nincs kifogásuk a nyilvánosságra hozatal ellen, de az orosz fővállalkozónak ebben a kérdésben vétójoga van - tette hozzá Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár.Süli beszámolója alapján a korábbi brüsszeli vizsgálat miatt jelenleg 16+6 hónapos csúszásban vannak; szeretnék a legtöbb időt visszanyerni, de a legfontosabb a biztonság, hogy egy jól működő, nukleáris biztonság szempontjából megfelelő blokkot építsenek. Brüsszel mind a hat vizsgált pontban úgy találta, nincs akadálya a beruházásnak; megvannak a jogerős környezetvédelmi, telephelyi engedélyek - ismertette, kiemelve: a telephely alkalmas, semmilyen külső környezeti hatás nem veszélyezteti az erőmű biztonságát. A következő lépés a létesítésiengedély-kérelem - folytatta a miniszter, hozzátéve: a beruházás részeként a kiszolgálóépületek - csaknem 70 épület, parkoló, út - engedélyezését szeretnék felgyorsítani, hogy már 2018-ban meg tudják kezdeni ezeket az építkezéseket. Kifizetések eddig nem történtek, az első fizetési akciók most vannak folyamatban.A csúszással kapcsolatban Aszódi Attila államtitkár kifejtette: a magyar fél kezdeményezésére indított el mélyreható vizsgálatot az Európai Bizottság. Az uniós szerződések kimondják, erre az időre tartózkodni kell a vizsgált tevékenységtől. Ez a 16 hónapos "stand still" állapot nem a magyar vagy orosz fél hibájából adódott, nincs felelősségük - rögzítette. Hozzátette: ez nem változtatja meg a szerződéskonstrukció alapját, a fix ár nem változik.Aszódi Attila kiemelte, az Európai Bizottság egy részletes biztonsági elemzést is figyelembe véve végül kimondta, a paksi bővítés végrehajtása indokolt, összhangban van az európai uniós szabályokkal, nem torzítja indokolatlanul a piacot, mindemellett profitábilis lesz, éves szinten több mint évi 7 százalékos hozamot fog hozni. A legfontosabb cél, hogy Magyarországon villamosenergia-kapacitását hosszú távon, stabilan, olcsón, a klímavédelmi szempontok figyelembevételével együtt is biztosítani lehessen - mondta az államtitkár.A nemzetbiztonsági bizottság az LMP-s Szél Bernadett kezdeményezésére, a testület szocialista elnökének, Molnár Zsoltnak a támogatásával kért beszámolót a paksi bővítés állásáról. Süli János miniszter és két államtitkára nyílt ülés keretében tájékoztatták a bizottságot.Szél Bernadett az állítólagos Paks III. projektről feltett kérdésére válaszul Süli János miniszter elmondta, Pakson nem is férne el több blokk. Arról beszélt, hogy az előrejelzések alapján 2030-ban még Paks II.-vel együtt is teljesítményhiány lesz a rendszerben, ezért már most dolgozni kell a további fejlesztésen. A miniszter elmondása szerint egy olyan nagy alaperőműre lenne szükség, amelyben nemcsak atom-, hanem nap- és szélerőmű is van.Molnár Zsolt többek között felvetette, hogy a paksi ügyek ellenőrzésére fel kellene állítani egy állandó bizottságot. Süli János erre a felvetésre azt felelte, ha a parlament egy ilyen testület felállításáról dönt, támogatják.