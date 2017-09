Szintet léptek Mészáros cégei

Mészáros-sztori

Opimus

Mészáros Lőrinc 24,37%

Konzum PE Magántőkealap 24,53%

Konzum Management Kft. 15,86%

Status Capital Zrt. 8,38%

Saját részvény 5,67

Konzum

Mészáros Lőrinc 19,54%

Jászai Gellért 10,43%

Konzum PE Magántőkealap 43%

Takarékbank 2%

Na, de mivel is foglalkozik a Konzum és az Opus?

Mit csinált az árfolyam március óta?

Az Opus (akkor még Opimus néven futott) és a Konzum idén márciusban került az érdeklődés középpontjába, amikor Mészáros Lőrinc jelentős részesedést vásárolt mindkét vállalatban. A bejelentés alaposan megmozgatta a papírok árfolyamát, kevesebb mint két hét alatt közel duplájára emelkedett mindkét vállalat esetében, azóta pedig egészen elképesztő árfolyam-elmozdulásokat láttunk, többször irreálisan magas forgalom mellett. Idén júliusban volt olyan pont, amikor a Konzum-részvények árfolyama 6000 százalékos emelkedésben is volt, de arra is volt példa, hogy a nem BUX-tag Konzum-részvények forgalma több blue chip forgalmát is meghaladta. A hatalmas kereslet miatt nem csak a befektetők figyelme irányult a Mészáros-papírokra,Azóta persze a cégek struktúrája is jelentősen megváltozott, Mészárosék folyamatosan növelték a részesedésüket a két vállalatban személyesen, és különböz cégeken keresztül is, jelenleg pedig így néz ki a tulajdonosi struktúra:Aztörténete több, mint 100 évre nyúlik vissza, hiszen a vállalatot 1912-ben alapították, akkor még Philaxia Szérumtermelő volt a vállalat neve. A vállalat elkezdte gyártani a világon elsőként kidolgozott sertéspestis elleni szérumot, ezt követően számos állatbetegség ellen fejlesztettek ki szérumokat. 1924-ben már humánoltóanyag-termeléssel is foglalkoztak. Később folytatódott az oltóanyagok gyártása, főként az állatgyógyszergyártás maradt a fókuszban, majd pénzügyi nehézségek és privatizációs folyamatok után 1998-ban a Phylaxia Pharma részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. A holdingszerkezetben működő vállalatnak akkor több leánycége is volt, a leányvállalatok az energia- média-, agrár- és autóipari szektorban tevékenykedtek. 2013-ban a menedzsment átalakulását követően nevet váltott a vállalat, megváltak az alacsony eredménytermelő képességű leánycégeiktől, a vállalatcsoportot pedig Opimus Groupra nevezték át. A vállalat egymás után lépett be különböző iparágakba, például a médiába, nehéziparba, szállodaiparba, építőiparba, az ingatlan - és vagyonkezelésbe. A vállalatot augusztus 3-i közgyűlést követően nevezték át Opus Global-ra.Kezdetben 1988-ban kereskedelem és termelés tartozott aprofiljába, majd az ingatlanhasznosítás, ügyviteli szolgáltatás, és befektetések irányítása. Az anyavállalat fő tevékenysége 2016.06.30-ig számviteli szolgáltatás nyújtása volt, a tevékenységekből kikerült a saját tulajdonú ingatlan bérbeadás és a számviteli szolgáltatás. A korábban építőanyag kereskedelemmel foglalkozó leányvállalat is kikerült a holdingból, így az építőanyag kereskedelmi tevékenység is megszűnt. A friss tevékenységekben előtérbe került a vagyonkezelés és a projektmenedzsment, a befektetésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket az anyavállalat hozza meg, az operatív irányítást pedig a leányvállalatokra bízza.A Konzum árfolyama február 24-én, a bejelentés napján még 57 forinton zárt, miután azonban kiderült, hogy Mészáros Lőrinc részesedést szerzett a cégben, az árfolyam napi limittel, közel 20 százalékkal emelkedett gyakorlatilag hónapokig, július 22-ére a papírok egészen 3178 forintig emelkedtek, ami az jelenti,Azóta már némileg visszaestek a papírok, jelenleg 2194 forinton áll az árfolyam,

Az Opimus részvényeinél hasonló folyamatok mentek vége, 39 forintról júliusig egészen, ami után egészen 144 forintig esett az árfolyam. Jelenleg újra 196 forint környékén oldalaznak a részvények,

Egyébként a mai bejelentésekre az Opus 1,5 százalékot esett, míg a Konzum papírjai 1,6 százalékot emelkedtek.