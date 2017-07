Tagadja a kartellezést a BMW

A BMW azt állítja, hogy az autói megfelelnek a követelményeknek, és nem manipulálta autóit

A kartellgyanúval kapcsolatban az a vállalat álláspontja, hogy az AdBlue tartályokkal kapcsolatban voltak egyeztetések, de csak azért, hogy egy európai infrastruktúrát hozzanak létre.

A BMW vasárnap hivatalosan cáfolta, hogy az autóiban a károsanyag kezelésére szolgáló rendszer nem működne az előírásoknak megfelelően, és azt is, hogy a BMW összejátszott volna más gyártókkal a károsanyagkezelő rendszerek tervezésében. A Spiegel a hétvégén írta meg ( itt foglaltuk össze ), hogy már évtizedek óta összejátszhattak a német autógyártók (BMW, Daimler, Audi, Volkswagen, Porsche), részben ennek az eredménye a dízelbotrány is, a gyártók ugyanis nem tettek meg mindent azért, hogy az autóikban a lehető legtisztább dízeltechnológiát alkalmazzák.A BMW közleményében az áll, hogy a német cég autóit nem manipulálták és megfelelnek az autókkal szemben támasztott követelményeknek. A BMW azt a vádat is elutasítja, hogy az Euro 6-os motorral szerelt autóiban nem megfelelően működik a károsanyag-kezelés, mivel túl kicsi a nitrogén-oxidok kezelésére szolgáló AdBlue tartály. A BMW szerint az AdBlue folyadék és a katalizátor együttesen minden szabálynak megfelel, és nincsen szükség arra, hogy visszahívják az Euro 6-os motorral szerelt autóikat és frissítsék az autók szoftvereit. A vállalat azonban elkötelezett amellett, hogy az Euro 5-ös autóit visszahívja és azokon ingyen frissítse a szoftvereket.A BMW elismerte, hogy voltak egyeztetések más gyártókkal az AdBlue tartályokról, de csak azért, hogy egy európai infrastruktúrát hozzanak létre.