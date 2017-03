Tárgyalna a kormány az Opellal (2.)

teljes nyitottság és készség

minden segítséget és támogatást megad

A miniszter telefonon adott nyilatkozatában kiemelte, hogy folyamatos konzultációra lesz szükség a kormány és az új tulajdonosok között, és erremutatkozik az Opel részéről.A Peugeot-t, a Citroent és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot gyártó PSA tiszteletben tartja az előző tulajdonos, az amerikai General Motors (GM) által korábban kötött szerződéseket és megállapodásokat, de minden további fejlesztési tervet áttekintenek, a vonatkozó döntéseket később hozzák meg - mondta Szijjártó Péter.A magyar kormány által a versenyképesség növelésére tett intézkedések, köztük az adócsökkentések és a műszaki képzés fejlesztése segítség ahhoz, hogy az Opel számára Magyarország továbbra is versenyképes termelési bázis legyen. A kormány az eddiginél is szorosabbra fűzi a kapcsolatot a társasággal és új tulajdonosával a termelési kapacitás fenntartása és további bővítése érdekében - tette hozzá a miniszter.Magyarország elsőrendű érdeke az ipari termelés 30,5 százalékát kitevő autóipar folyamatos bővülése, ezért a kormányahhoz, hogy az Opel továbbra is versenyképes körülmények között tevékenykedhessen Magyarországon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.Kiemelte: tárgyalópartnereivel egyetértettek a többi között abban, hogy az EU-nak olyan szabályozást kell alkotnia, amely nem helyezi a környezetvédelmet a versenyképesség elé. Különösen az autóiparban fontos a környezetvédelem és a versenyképesség elvének kiegyensúlyozása - mutatott rá Szijjártó Péter.A szentgotthárdi üzem felépítéséről szóló megállapodást 1990 júliusában írták alá a magyar kormány és az Opel képviselői. A személyautó-gyártás Szentgotthárdon 1992 és 1999 között folyt, 80 835 Opel Astra és 4404 Vectra készült a jelenleg 1200-nál is több embert foglalkoztató üzemben.A telephelyen ezzel párhuzamosan motorok és hengerfejek is készültek az Opel modelljeihez. A fejlesztések folytatásaként 2012-ben felavatták a világ egyik legkorszerűbb, rugalmas motorgyárát, amellyel a magyarországi beruházások értéke már 1,4 milliárd euróra emelkedett.A GM a múlt héten jelentette be, hogy eladja európai érdekeltségeit, köztük az Opelt 2,2 milliárd euróért (2,33 milliárd dollárért) a PSA csoportnak.