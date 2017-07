Tarlós is kiakadt a BKK-botrányon

A főpolgármester csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ügy részleteiben a külső és belső vizsgálatok lezártáig nem kíván véleményt formálni, ugyanakkor az nem tetszik neki, hogy a "német rendszergazda alamuszin lapít".Tarlós István kijelentette, a BKK se nem előállítója, se nem finanszírozója a szóban forgó rendszernek, csupán egy szolgáltatást rendelt meg, amiért egyelőre egyetlen forintot sem fizetett ki.Tarlós Bolla Tibor BKV-vezérrel közösen azt is bejelentette, hogy a társaság hivatalból feljelentést tesz közérdekű üzem működésének megzavarása miatt annak a felújított 3-as metrószerelvénynek az ügyében, amelyet egy az ajtóvezető sínbe helyezett fakocka akadályozott szerdán.A főpolgármester elmondta, feltehetőleg valaki két állomás között szándékosan helyezett el egy pontosan méretre vágott fakockát, amivel a közlekedés akadályozása mellett a közvélemény elbizonytalanítását is célozhatta, azt a látszatot keltve, hogy ismét valami baj van a felújított szerelvényekkel.A sajtótájékoztatón Tarlós azt is bejelentette, hogy a BKV nem tekint el a 3-as vonalon meghibásodott felújított metrószerelvények után járó 2 milliárd forintos vagy azt meghaladó összegű kötbérigényétől. A városvezető közölte, az ügyben jogi egyeztetések zajlanak, de a BKV nem tekint el a kötbérigényétől, és azt a főváros tulajdonosként nem is engedné.Tarlós István azt mondta, a 3-as metró felújítása egyáltalán nem áll rosszul, a szerelvények és az infrastruktúra területén is történtek előrelépések. A korábbi visszahívások után ismét hat felújított szerelvény jár a 3-as vonalon, szerdán pedig megérkezett a hetedik jármű, amely napokon belül közlekedhet - tette hozzá.A főpolgármester közölte azt is, hogy augusztus közepén vagy végén írhatják alá a vonal északi szakaszát, valamint az alagutat érintő felújítási szerződéseket.