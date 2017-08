Távozik Trump embere, örülnek a befektetők 2017.08.18 19:29

Kezdetben vegyes volt a kép az amerikai részvénypiacokon, azonban a Dow Jones 0,1%-os pluszba került, az S&P 500 pedig 0,07%-ot, a Nasdaq indexe 0,13%-ot tudott emelkedni, miután a befektetők hirtelen reagáltak egy kiszivárgott, majd később hivatalosan is megerősített hírre. Az indexek akkor kerültek napon belüli csúcsukra, amikor a New York Times saját értesüléseire hivatkozva megírta: Trump megválhat Stephen Bannon stratégiai főtanácsadótól. Később az értesülést a Fehér Ház meg is erősítette.

Úgy tűnik, a hírt kedvezően értékelik a piacok, egyfajta megkönnyebülés lett úrrá a befektetőkön, miután a Trump-adminisztráció egyik vitatott és kiszámíthatatlan egyénisége távozik. Az értékelések szerint ez nagy győzelmet jelent az amerikai elnök csapatában tevékenykedő John Kelly kabinetfőnök számára (John Kelly volt az, aki a hírek szerint szintén elérte Trumpnál, hogy 10 nap után megváljon Anthony Scaramucci kommunikációs igazgatótól), és egyúttal a kormányon belül is erősödhet az egység, a stabilitás a mostani lépéssel. A befektetőket Bannon nézetei is nyomasztották.

A lépés úgy is értékelhető, hogy nincs veszélyben Gary Cohn, a Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatójának (a Goldman Sachs korábbi vezére) pozíciója, akivel Bannon rendszeresen összecsapott. Bannon a héten azt is nyilatkozta például, hogy Gary Cohn kifejezetten ellenzi a nézeteit, napi csatákat kell folytatnia, "ott van a pénzügyminiszter és Gary Cohn és a Goldman Sachs lobbistái".