Elszakadt a húr az OTP-nél! - Meddig eshet az árfolyam?

Borús heti kép?

Érdemes a hetes bontású grafikonnal kezdeni, mivel az emelkedés a hétfő reggeli elemzésünkben is feltüntetett 261,8%-os Fibonacci kiterjesztési szint (9430 forint) környékén érte el csúcspontját a hét elején, majd onnan indult a forgalommal is megtámogatott kitárazás. Ráadásul az alakuló hetes gyertya egy úgynevezett 'outside weekly' gyertyát formál, ami legtöbb esetben erős fordulós, de mindenképpen megállós jelzést szokott hozni, így nem lenne meglepő, ha a következő hetekben inkább a korrekció, oldalazás szele lengné körbe az Otp piacát. Rövid távú támasz szintet a zölddel jelölt emelkedő csatorna aljánál, valamint a 8700 forintos támasz szintnél találni, de ha a tavaly június vége óta tartó nagy ralit nézzük, akkor ennek az emelkedésnek a 38,2%-os Fibonacci szintje 8200 forint környékén található, így további nagyobb eladói hullám odáig is letolhatja az árfolyamot.

Klikk a képre!

A napos grafikonon pedig egy dolgot érdemes figyelni azoknak, akik további vételeket keresnek a magyar bankpapír piacán: hogyan viselkedik az RSI indikátor a 40-50-es zónában, mivel emelkedő trendben a normál korrekciók rendre ebben a tartományban szoktak elakadni, mint ahogy azt láthattuk is az elmúlt hónapokban. Jelenleg a 45-ös szintnél tanyázik, így mellé téve a grafikont, a 8700 forintos szint lehet a vízválasztó a rövid távú forgatókönyvek tekintetében. Ha innen újra felfelé tudja venni az irányt, akkor a 9410 forintos szint jelenthet már keményebb ellenállást.

Klikk a képre!

A cikkben említett részvény közvetlenül is elérhető a Portfolio Online Tőzsde, illetve a Portfolio Online Global kereskedési rendszeren keresztül. A Portfolio Online Tőzsde ügyfelek személyes tanácsadót is igényelhetnek.