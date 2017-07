Meddig eshet a DAX-index?

A júniusi 12951 pontos csúcs érdekes vízválasztó lehet a német tőzsdeindex életében, hisz ott egy kulcsfordulós napos gyertya alakult ki, amiből egyértelmű korrekció bontakozott ki az elmúlt egy hónapban. Aki esetleg megnézi a havi bontású grafikont is, annak szembetűnő lesz a júniusi fordulós gyertya is. Ennek megfelelően fent kell tartani azt a lehetőséget, hogy a DAX-index egy releváns csúcsot alakított ki 13 ezer pont alatt, és akár hosszabb korrekció is következhet. Persze amíg 11900-12000 pont fölött tud maradni az árfolyam, addig még nem kell kongatni a vészharangot.

DAX-index spread: 0,9 pont

No dealing desk

Magyar ügyfélszolgálat

Angol befektetési számla biztonsága

Viszont ha csak a napos grafikonra koncentrálunk, akkor elő lehet szedni egy optimista forgatókönyvet is, tudniillik a június 20-ai csúcstól egy három hullámú korrekció zajlik, mely épp a francia elnökválasztás első fordulója után kialakult rést tölti be 12048 - 12289 pont között (cash index). Ennek a három hullámú korrekciónak az egyik lehetséges célára 12053 pontnál van (ott egyenlő a két eső hullám), betöltve így a rést, majd újra északnak fordulhat az árfolyam, célba véve a 12700, majd a 13000, illetve magasabb tartományt.

Szóval érdemes nyitottnak lenni mindkét irányra, illetve az egyik szemünket az euró árfolyamára vetni, hiszen az elmúlt időszakban negatív korreláció van az EURUSD és a DAX-index árfolyama között, azaz amikor az euró erősödik, akkor a német tőzsdeindex esik, és fordítva.Címlapkép forrása: Shutterstock