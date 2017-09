Egyesül az USA két nagy mobilszolgáltatója

Egyesülhet az amerikai mobilpiac harmadik és negyedik legnagyobb cége

A tranzakció októberben zárulhat

Hamarosan egyesülhet a harmadik és a negyedik legnagyobb amerikai mobilszolgáltató, a T-Mobile US és a Sprint, tudta meg bennfentesektől a Reuters. Az egyesített vállalatban 40-50 százalékos tulajdonrészt szerezne a Sprint japán tulajdonosa, a SoftBank, míg a T-Mobile US anyavállalata, a Deutsche Telekom többségi tulajdonosa lenne a társaságnak.Bár a két mobilszolgáltató közötti egyeztetések már a végső fázisban vannak, még nem biztos, hogy létrejön a megállapodás, de ha sikerül megállapodni a T-Mobile US-nek és a Sprintnek (és anyacégeiknek), akkor októberben lezárhatják a tranzakciót. A két cég összeolvadásához még a versenyhivatalnak is hozzá kell járulnia, mivel a két szolgáltató egyesülésével az amerikai mobilpiac három szereplősre változik, ezzel még koncentráltabbá válik.A legnagyobb amerikai mobilszolgáltató 147 millió előfizetővel a Verizon, az AT&T-nek 136,5 millió előfizetője van, a T-Mobile US (74 millió) és a Sprint (60 millió) összesen 134 millió előfizetővel közel akkora lesz, mint az AT&T.A hírre a Sprint árfolyama 5, a Deutsche Telekomé 1,5, a T-Mobile US-é pedig közel 1 százalékot emelkedett.