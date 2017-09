Jön az egyéves mobilos hűségidő

12 hónap

határozott időtartamú, készülékvásárlást nem tartalmazó lakossági előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapos hűségidővel köthető meg a korábbi 24 hónap helyett. A változás az összes lakossági, flotta és mobilnet tarifával már rendelkező és szerződést hosszabbító, vagy új havidíjas előfizetést kötő ügyfélre vonatkozik,

a határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a szolgáltató az ügyfél kérésére díjmentesen köteles függetleníteni a szerződéshez kapcsolódó készülékeket,

az október 24-től lejáró, határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződés havidíja nem lehet magasabb a határozott időben alkalmazott, készülékvásárlást nem tartalmazó havidíjnál, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek pedig nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbinál,

Hogyan hathat az új szabályozás?

Digi

2017. október 24-én lép életbe a törvényi szabályozás, mely szerintA Vodafone a hivatalos hatálybalépést megelőzve már 2017. szeptember 18-tól lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy a korábbinál jóval kedvezőbb feltételekkel kössenek új szerződéseket vagy hosszabbítsák meglévő előfizetéseiket. A jelenlegi 2 éves, kizárólag SIM kártyát tartalmazó tarifák szeptember 18-tól változatlan áron 1 éves hűségidővel is megvásárolhatók.A Vodafone vezetői nem számítanak ügyféllemorzsolódásra az egy éves hűségidő bevezetését követően. Felmérések szerint egyébként a hűségidős szerződés aláírása nem ijeszti el az ügyfeleket, sokkal fontosabb szempont az, hogy mennyibe kerül az adott tarifa, 2000 forint áremelkedés a tarifában 30-szor akkora fontosságú az ügyfelek számára, mint az, hogy egy hűségszerződést alá kell-e írniuk vagy sem.Van egyébként három olyan fontos élethelyzet, amikor az ügyfelek már most sem szívesen vállalnak hosszabb hűségidőt: ha fiatal az előfizető, ha nem stabil a munkahely vagy ha azt mérlegeli az előfizető, hogy külföldre költözik. Van viszont egy fontos szempont, ami a hosszabb hűségszerződés mellett szól, ez pedig a készülékvásárlás, a mobilok vagy tabletek magas ára miatt az ügyfelek szívesebben választanak 2 éves hűségidőt, mint annál rövidebbet, a készülékvásárlással kötött szerződéseknél viszont az új jogszabály sem hoz változást. A Vodafone-nál egyébként az ügyféllemorzsolódás (a magyarországi szolgáltatóknál jellemzően 10 százalék körüli érték) stabilan alakult az elmúlt 2 évben, ebben a mobiltársaság vezetői nem várnak változást a hűségidővel kapcsolatos jogszabály változását követően sem, márcsak azért sem, mert az ügyfélmegtartásban az ügyfélelégedettségnek nagy szerepe van, ebben pedig a Vodafone egy mutató alapján biztosan jól áll, az NPS (net promoter score) értéke a magyar Vodánál aktuálisan 36, miközben a legközelebbi magyarországi versenytársé 14 százalékponttal alacsonyabb.A Vodafone-nál lévő jelenleg a szerződések 12 százaléka határozatlan, 88 százaléka határozott idejű, utóbbiak aránya Révész Balázs szerint 70-75 százalékra csökkenhet, részben amiatt, hogy a lejáró szerződések tarifái (az eddigi gyakorlattól eltérően) nem emelkedhetnek, azokat az ügyfeleket, akiknek lejárt a hűségszerződése, a szolgáltató újabb ajánlatokkal igyekszik majd rávenni új hűségszerződés megkötésére, vonzóbb tarifákkal és új készülékekkel. A Vodafone-nál a készülékek átlagos élettartama 2,5-3 év, az ügyfelek 46 százaléka nem a hűségidő lejártakor köt új szerződést.Arra a kérdésünkre, hogy a jogszabályváltozás miatt a Vodafone árat emel-e a kieső bevételek (nem emelheti meg a tarifák árát a hűségidő lejárta után, a készülékek függetlenítése ingyenes lesz, az ügyfelek lemorzsolódása növekedhet) pótlására, kategorikus nem volt a válasz, a cél az lenne, hogy speciális ajánlatokkal több szolgáltatást nyújtó és magasabb árú tarifákb mozgassák át az ügyfeleket, így lehet árbevételt és marzsot is emelni.A jogszabályváltozásnak való megfelelés egyébként több mint 100 millió forintos költséget jelentett a Vodafone-nak.A háttérbeszélgetésen Révész Balázs elmondta, azzal számolnak, hogy a Digi jövő év első negyedévében indíthatja el magyarországi mobilszolgáltatását. Az eddigi hálózatfejlesztések alapján az körvonalazódik, hogy a Digi hálózata nem nyújt majd olyan ügyfélélményt, mint a három nagy magyarországi szolgáltatóé, a Digi hálózata valószínűleg csak 4G-képes mobiltelefonokkal használható, és alapvetően LTE-hálózatokon keresztül nyújtott hangszolgáltatást (VoLTE) tesz majd lehetővé, de azt sem országosan, hanem csak a nagyvárosokban, vagy a Digi számára fontos régiókban.