Két fontos veszély van a Magyar Telekomnál

Nagyot javult a Magyar Telekom profitabilitása az elmúlt években, ezzel párhuzamosan viszont az árfolyam is jelentősen emelkedett, ilyen rali után az elemzők is egyre inkább a kockázatokra fókuszálnak

A Citi szerint 2 fontos dolog tarthatja nyomás alatt a Telekom profitját

A Citi részletes elemzést tett közzé a Magyar Telekomról, amiben a célárat 494 forintról 511 forintra (pont ennyi a mostani árfolyam) emelték, az ajánlás továbbra is tartás.Az elemzőház elismeri, hogy nagyot fordult a profitabilitás a Telekomnál, hiszen 2014-ben még negatív volt a szabad cash-flow, idén viszont már 50 milliárd forint felett alakulhat, mostanra azonban a Citi 2 okból is óvatossá vált a Telekom részvényeivel kapcsolatban.Az egyik ok, ami aggodalomra ad okot, az a magyarországi mobil- és vezetékes piaci verseny élesedése: a Vodafone és az új szereplő, a várhatóan az idei első félévben piacra lépő Digi a mobil szegmensben, a UPC és a nemrég egy kockázati tőke társasághoz került Invitel pedig a vezetékes szolgáltatásoknál támaszthat erős versenyt. Ráadásul a magyar kormány tervei a szélessávú internet hazai elterjesztésében a beruházási költségeket emelhetik meg a távközlési szolgáltatóknál, így a Magyar Telekomnál is. 2018 után pedig az 5G hálózat és a 700 Mhz-es frekvencia kiosztása hozhatja a költségek emelkedését.A másik ok az, hogy a Citi nem ért egyet a Telekom vezetésének stratégiai prioritásaival: az elemzőház szerint az iparági trend a vezetékes szegmensben az, hogy a telco cégek vagy megosztják hálózataikat, vagy pedig közösen finanszírozzák a beruházásaikat, ezzel szemben a Magyar Telekom saját hálózatát bővíti, amivel erősíti a versenyt ebben a szegmensben.A céláremelés nem azért történt, mert a Citi optimistább lett a Magyar Telekomra, hanem azért, mert az elemzőház frissítette modelljét: ebben már számolnak a montenegrói leánycég eladásával, és a korábbinál alacsonyabb kamattal, és így alacsonyabb súlyozott átlagos tőkeköltséggel kalkulálnak, viszont csökkentették az EBITDA és a szabad cash-flow várakozást.