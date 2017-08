Külföldre utazol? - Könnyen beleszaladhatsz egy brutális mobilszámlába

Alapbeállítás

két nappal ezelőtti szavazásunk alapján a válaszadók közel harmadánál jelentkezett valamilyen probléma a roamingolásnál, ami részben azért lehet, mert az előfizetések egy részénél az az alapbeállítás, hogy a roaming le van tiltva, ennek feloldását pedig a szolgáltatótól kell kérni. Az egyik magyarországi szolgáltatótól azt tudtuk meg, hogy például a flottás előfizetések közel háromnegyedénél le van tiltva a roaming. Azon lehet vitatkozni, hogy ez így jól van-e, az mindenesetre az ügyfél érdeke is, hogy figyelmetlenségből ne verje magát nagyobb költségbe egy kis külföldi netezéssel (az EU-n kívül most sem ingyenes a roaming). A tanulság az, hogy külföldi utazás előtt érdeklődni kell a szolgáltatóknál, hogy le van-e tiltva a roaming, és ha igen, kérni kell, hogy oldják fel a tiltást.

Kódolt üzenet

A külföldre utazók már hozzászokhattak ahhoz, hogy az adott országba belépéskor sms-ben értesíti őket a szolgáltató, hogy milyen feltételek mellett mobilozhatnak. Ezek az sms-ek korábban csak elrettentésre voltak jók, azt lehetett megtudni belőlük, hogy milyen horror áron lehet mobilozni, netezni, sokak számára irrelevánsak voltak. Most azonban egy külföldi EU-s országba való belépéskor egy új üzenetet kapnak a mobilozók, amiből arról értesülhetnek, hogy a keretük erejéig küföldön is az otthoni feltételek mellett mobilozhatnak. Az üzenetet azonban sikerült úgy megfogalmazni, hogy az olvasóink harmadát inkább csak összezavarta. Az a tippünk, hogy egy egyébként értelmes, magyarul megírt üzenetet a szolgáltatók jogi osztályának sikerült úgy átírnia, hogy az végül mindenben védi a mobilcéget, az ügyfeleknek azonban nem segít.

Élmény

Ennél a kérdésnél nem volt nagy meglepetés, a válaszadók többsége szerint szuper dolog az ingyenes roaming.

Kinyílt a világ

A Portfolio olvasói vélhetően az átlagnál többször járnak külföldön, és már korábban is telefonáltak, neteztek roamingkörnyezetben, az előző és a most következő kérdésre adott válaszból is az derül ki, hogy a válaszadók ötödének-negyedének teljesen természetes a külföldi mobilozás, ugyanannyit használják külföldön a mobiljukat, mint június 15 előtt. A mobilcégeket inkább az első válaszlehetőség mellett látható 48% ijesztheti meg, a szolgáltatók ugyanis attól tartanak, hogy ha az ügyfeleik külföldön masszívan mobiloznak, akkor megugranak a költségeik. Nagyon azért nem féltjük a mobilcégeket, vélhetően a csomagkínálattal/árazással utánamennek ennek a számukra kedvezőtlen folyamatnak.

Hurrá, nyaralunk!

A válaszadók ötöde ráadásul többet használja a mobilját külföldön, mint itthon, a mobilcégek szempontjából nagy kérdés, hogy az a 8 százalék, amelyik lényegesen többet használja a mobilját, valójában mennyit mobilozik és főleg netezik. Az egyik levélíró egy hét németországi tartózkodás alatt 4 gigabájt adatot forgalmazott, nyilván nem ez a tipikus, de ha mindenki nyakló nélkül netezne külföldön, az nagy fejfájást okozna a mobilcégeknek.

And the winner is: Waze

A mobilozók több mint fele ugyanarra használja a netet külföldön, mint itthon, de nagyon népszerű a navigáció is, több emailt kaptunk arról, milyen zseniális az, hogy Waze-t használhattak a nyaralás alatt.

Jó minőségű a magyar mobilhálózat

A válaszadóink elsöprő többsége, 95 százaléka szerint a magyar mobilhálózat legalább olyan jó, mint külföldön, 38 százalékuk szerint pedig máshol rosszabb a hálózat, mint nálunk. Örülhetnek tehát a hazai mobilcégek, akik rendszeresen felemlegetik, hogy világszínvonalú a magyarországi hálózatuk (a netezés sebességében a Speedtest felmérése szerint tényleg nagyon jók vagyunk), ezt pedig most a roamingolók is visszaigazolták.

Drága mulatság

A tanulság az, hogy érdemes kikapcsolni a mobilnetet, ha nem használjuk, és egyébként is érdemes figyelni azt, milyen hálózatra csatlakozott a telefonunk.

A legtöbb olvasónk arról számolt be, hogy ugyanúgy tudott mobilozni külföldön, mint itthon, a hálózat minőségében nem észlelt különbséget, de persze érkeztek hozzánk panaszos emailek is. A telefonálással legtöbbször nem volt gond, a netezéssel viszont már annál inkább, és az is fontos tapasztalat, hogy nagyon nem mindegy, hogy az adott ország melyik szolgáltatójának hálózatához kapcsolódunk, a minőségben ugyanis sokszor nagy a különbség.Volt, aki arról számolt be, hogy Ausztriában még a mobilhálózat kiépítése szempontjából nem túl optimális domborzati viszonyok ellenére is stabil a hálózat, de például igazán gyors, 3G vagy 4G hálózat sok helyen nem érhető el, a lassabb net normál használathoz (email, hírolvasás, akár Spotify) még elegendő, de például videókat nézni már nem egyszerű a hegyek között.Egy másik olvasónk arra gyanakodott, hogy az egyik németországi szolgáltató szándékosan lehetetlenné teszi a roamingolást, Berlin és Drezda belvárosában is rendszeresen ledobta a hálózat, a nyaralás vége felé még romlott is a helyzet, akkor már 2-3 percenként ki-be kellett kapcsolnia a hálózatot, hogy újra csatlakozzon.Akinél nem működött rendesen a roaming, az azonnal a szolgáltatók összejátszására gyanakodott, és többek szerint ebben nem csak a külföldi, hanem a hazai szolgáltatók is benne vannak. Egy lelkes "tesztelőnk" Olaszországban figyelt fel arra, hogy mekkora a különbség, ha más-más magyarországi szolgáltató sim-kártyáját használja, míg az egyikkel nem talált hálózatot, addig a másik kettővel tudott mobilozni.Egy nagy tanulság a végére: sokan panaszkodtak arról, hogy külföldön olyan hálózatra kapcsolódott a mobiljuk, ahol igencsak magasak voltak az roamingköltségek.Az egyik olvasónk Nápolytól délre, az Amalfi-parton haladt autójával a szerpentinen, amikor a mobilja az olasz Vodafone hálózatáról egy speciális árazású, hajófedélzeti hálózatra, a TIM Maritime-ra váltott át, ahol brutálisak az árak (hívásindítás: 1599 Ft/perc, hívásfogadás 1099 Ft/perc, sms: 299 Ft, adatroaming: 5110,24 Ft/1MB). Erről persze kaptak sms-t, és ki is kapcsolták az adatroamingot, de ha nem veszik észre, könnyen magasa számlába futhattak volna bele.Egy másik olvasónk földközi tengeri úton járt, és miközben a hajójuk elhaladt Albánia mellett, a telefon rákapcsolódott az albán hálózatra, Dubrovnikban pedig egy bosznia-hercegovinai hálózatra sikerült rácsatlakozni, a roamingköltségek mindkét országban nagyon magasak, ott is könnyen megégetheti magát, aki nem figyel.