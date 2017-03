Megérkezett a Nintendo új játékgépe: ez nyomja le a PlayStationt?

játszhatunk klasszikus konzolmódban, azaz a tévéhez kötve; használhatjuk a tablet-szerű kijelzőt játékra; és a dolog úgy is működik, hogy a kijelzőt letesszük az asztalra, az oldalpanel-kontrollereket pedig leválasztjuk.

Összehasonlításként: PlayStation 4-ből 53 milliót, Xbox One-ból 26 milliót adtak el eddig, míg a (jóval korábban megjelent) Nintendo WII-ből 100 milliónál is több fogyott.

Switch néven dobta piacra legújabb játékkonzolját a Nintendo március 3-án. A játékgép ajánlott fogyasztói ára a cég hivatalos honlapján 299 dollár (88 ezer forint) - a magyar boltok ennél drágábban, 107 ezer forinttól árulják a terméket.Nem meglepő módon a japán gyártó nem a Sony PlayStation és a Microsoft Xbox közötti háborúba száll be, tehát nem feltétlenül a memória nagysága, vagy a gép ereje a mérvadó. Ezzel szemben - ahogy több mint 10 éve, a soha nem látott interaktivitást hozó Nintendo WII-nél - a sokszínű játékélményre helyezik a hangsúlyt.Mutatjuk, hogy is néz ki ez a gyakorlatban:A játékpiaci elemzéssel foglalkozó SuperData becslései szerint év végéig 5 millió gépet is eladhat a Nintendo globálisan. A kiotói gyártó helyzetét nehezíti, hogy a Sony és a Microsoft is nemrég dobta piacra csúcskonzoljainak felturbózott változatát, amelyek alig drágábbak a Switch-nél. Így első körben valószínűleg csak a Nintendo-rajongókra és az újdonságok iránt nyitott vásárlókra számíthatnak, illetve sokan második konzolként vehetik meg az eszközt.Fontos persze az is, hogy milyen játékok jelennek meg az új eszközhöz - a nagy nevek, ismert sorozatok ugyanis sokak számára jelentenek vonzerőt. A Switch legfontosabb játéka jelenleg ade több-játék és aaktuális epizódjai is várhatóak hozzá, és olyan nevek is jönnek, mint avagy a