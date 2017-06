Mi köze van Trumpnak a Magyar Telekomhoz?

Újabb felvásárlási hír

Neverending story

Nagy mozgások az árfolyamokban

Handelsbatt úgy tudja , hogy összeolvadna a Deutsche Telekom amerikai leánycége, a T-Mobile US és az egyik versenytársa, a Sprint. Az összevont céget a Deutsche Telekom irányítaná Bonnból. A tranzakció várhatóan részvényátadással történne meg a Sprint és a T-Mobile US között.A két cég egyesülésében az a fantázia, hogy a harmadik és a negyedik legnagyobb mobilcég egyesítve erőit sokkal hatékonyabban támadhatná az amerikai távközlési piac két nagyobb szereplőjét, a Verizont és az AT&T-t. Március végén a Verionnak 146, az AT&T-nek 134, a T-Mobile US-nek 73, a Sprintnek pedig közel 60 millió ügyfele volt, vagyis a T-Mobile US és a Sprint egyesülésével ügyfélszámot tekintve közel akkora cég jöhet létre, mint az iparági második, AT&T.A sztori egyébként nem új, az elmúlt években már több forgatókönyv is felmerült azzal kapcsolatban, mit tenne a Deutsche Telekom az amerikai cégével, többször felmerült már az eladás is , legutóbb 2014-ben pedig már egészen közel álltak ahhoz , hogy valamilyen módon egyesítsék a T-mobile US-t és a Sprintet, akkor azonban versenyjogi aggályok miatt nem jött létre a tranzakció. Az ügyet jól ismerőktől származó információk szerint most azért futna neki újra a két cég egyesítésének a Deutsche Telekom, mert a menedzsment úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt jó esély van arra, hogy jóváhagyják a tranzakciót.A hír megjelenését követően a T-mobile US és a Sprint árfolyama is nagyot emelkedett, nap végére azonban már csak a Sprinté állt magasabban (+2,7%), a T-Mobile US végül kisebb mínuszban zárt (-0,05%), ezzel szemben a nagy versenytársak részvényárfolyama nagyot esett (AT&T -4,9%, Verizon -1,4%).

A magyar szál

Korábban évekig azért figyeltük a Deutsche Telekom amerikai cégével kapcsolatos híreket, mert amennyiben eladták volna a T-Mobile US-t, a befolyó összeg egy részéből a DT arra is költhetett volna, hogy több, tőzsdén jegyzett leánycégében, így a Magyar Telekomban is növelhette volna részesedését. Ha igaz, hogy a T-Moble US-t nem eladnák, hanem inkább egy másik céggel egyesítenék, az a Magyar Telekom tőzsdei kivezetési sztorijának valószínűségét is jelentősen csökkentené.Miközben 2014-ben még részben a T-Mobile US-sztori mozgatta a Magyar Telekom árfolyamát, idén már inkább menedzsment által folyamatosan emlegetett kockázatok (ingyenes roaming, feltöltőkártya-regisztráció, Digi mobilpiaci belépése stb., ezekről Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója is beszélt a Portfolio-nak ) és az ezek miatt 25 forinton beragadt osztalék mozgatja a Telekom árfolyamát.