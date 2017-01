Telekom, Telenor, Vodafone, kié a legnagyobb?

Nem könnyű választani

a mobilcégek honlapjain elérhető lefedettségi térképekből nem derül ki, hogy melyik szolgáltatónak a legnagyobb az országos lefedettsége (talán csak annyi, hogy a Telekom és a Telenor már az ország közel egészét lefedte, és ha a beltéri lefedettséget nézzük, akkor nagy az előnyük a Vodafone-nal szemben),

de még a mobilcégek által közzétett lefedettségi adatok sem adnak támpontot, mert azok eltérő metodológia (pl. lakossági/földrajzi lefedettség) alapján készülnek, és nyilván minden mobilcég azzal az értékkel szereti reklámozni a hálózatát, amelyik nagyobb lefedettséget mutat,

sokaknak irreleváns információ az is, hogy 100 százalékos-e már egy szolgáltatónál a 4G lefedettség, amikor az esetek nagy részében úgyis csak a nagyvárosokban mobilinterneteznek,

nagyon nem mindegy, hogy milyen a hálózat kültéri és beltéri lefedettsége (a Vodafone-nál azért nagy különbségek vannak), és tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ha van is beltéri lefedettség, nem biztos, hogy az utcától több fallal elválasztott helyiségekben, vagy pincékben is elérhető a net (ez az úgynevezett deep indoor lefedettség),

ráadásul a lefedettség nem minden, hiába elérhető a hálózat, ha alacsony a letöltési/feltöltési sebesség, vagy alacsony a mobilinternet-hálózat sávszélessége/kapacitása.

Nem könnyű az alapján mobilszolgáltatót választani, hogy melyiknek a legjobb a 4G hálózata. Például azért nem, mert

A 4. generációs mobilhálózat jellemzői



letöltési sebesség: akár 300 Mbit/s; feltöltési sebesség: akár 50 Mbit/s (a le- és feltöltési sebesség a díjcsomagtól és a lefedettségtől is függ),



a lefedettségi területen az esetek 80%-ában véletlenszerűen mérve tapasztalható letöltési sebesség: 2000 kbit/s; feltöltési sebesség: 500 kbit/s,



kisebb késleltetési idő, nagyobb kapacitás, amely segítségével a 2G és 3G hálózattal összehasonlítva több felhasználó szolgálható ki egyszerre, nagyobb le- és feltöltési sebességgel,



rugalmas sávszélesség-használat: a rendszer a felhasználók számának függvényében osztja ki az elemi erőforrás blokkokat,



IP alapú technológia.

A 4G technológia azonos sávszélesség mellett több mint kétszer annyi ügyfelet képesek megfelelő minőségben kiszolgálni a 3G-nél. Egyforma felhasználószám mellett pedig jóval nagyobb adatátviteli sebességet nyújt.

Kié a legnagyobb?

Összegyűjtöttük a három nagy magyarországi mobilszolgáltató lefedettségi adatait, illetve azt, hogy éppen melyik területen fejlesztenek.A Telekom 4G hálózatának kültéri lakossági lefedettsége tavaly év elején 97,3 százalékon állt, év végére a hálózatfejlesztésnek köszönhetően 98 százalékra emelkedett. Tavaly novemberben elkezdődött a kistelepülések 4G technológiával való lefedése is, így egy éven belül több mint 2600 hatezer főnél kisebb lélekszámú településre is eljut a Telekom mobilinternete. Jelenleg több mint 2800 települést, köztük 1100 ezer fő alatti lakosú kistelepülést lát el a Telekom 4G-vel. A szolgáltató új állomások bekapcsolásával tovább javította a 4G hálózat beltéri lefedettségét, ennek következtében a beltéri lefedettség a tavaly év eleji 83,5 százalékról 87,2 százalékra emelkedett. A beltéri lefedettség javítása már érzékelhető Budapesten a belső és nagy budai kerületekben, a külső kerületekben pedig várhatóan 2017 első negyedévében várható jelentős javulás. A 300 Mbps elméleti sebességű 4G+ szolgáltatás már több mint 40 településen, a lakosság közel 25 százaléka számára elérhető kültéren.A Telekom országos kültéri 4G lefedettsége jelenleg így néz ki:

Kültéri és beltéri lefedettség



A mobilhálózat zavartalan elérését nagy mértékben befolyásolja az adatokat továbbító rádiójel árnyékoltsága. Árnyékoltságot okozhat minden olyan tárgy, amely a rádiójel útjában áll (pl.: vas-betonfal) Ilyen esetben az épületek falazata is jelárnyékoló tényezőnek számít; így megkülönböztetünk kültéri és beltéri lefedettséget. A kültéri lefedettség jellemzően jobb minőségű, mint a beltéri, hiszen kevesebb olyan tényező merül fel a rádiójel továbbítása során, amely gyengítené a jelet.



A beltéri lefedettség így függ az alábbi tényezőktől:

Bázisállomás átviteli kapacitása



Rádiós környezet minősége (interferencia, jel-zaj viszony stb.)



Felhasználók száma az adott lefedettségi cellában



Felhasználó által használt eszköz típusa



Felhasználó távolsága az adótoronytól, illetve a felhasználó sebessége



Jel árnyékoltsága (pl. vas-betonfal mögött, föld alatt)



A legfrissebb számok alapján a Telenor 4G hálózatának kültéri lefedettsége 98 százalék, a beltéri lefedettség pedig 88 százalék. Tavaly a szolgáltató az országos lefedettség növelésén túl arra is fókuszált, hogy a nagyvárosokban, így Budapesten is javítsa a teljes beltéri lefedettséget, a szakzsargonban deep indoor coverage néven emlegetett érték abban tér el a "hagyományos" beltéri lefedettségtől, hogy az, egy lakóhelyiség csaknem teljes, a már megszokott 2G vagy hangszolgáltatással megegyező lefedettségét célozza meg. Például olyan helyiségekben is elérhetővé válik a 4G, amelyeket az utcától egynél több fal választ el. A Telenornál tavaly az év eleji 37,9 százalékról október elejére 67,3 százalékra bővült a belváros teljes beltéri 4G lefedettség, az év végére pedig közel 85 százalékot ért el. A Telenor tavaly 650 bázisállomáson kapcsolta be a 4G+-t, amellyel akár a 4G-nél kétszer gyorsabb, 300 Mbps-os letöltési sebesség is elérhető az LTE Advanced technológiát támogató készülékekkel.Így néz ki a Telenor kültéri 4G lefedettsége:

Így néz ki a Telenor beltéri 4G lefedettsége:

A Vodafone-nál is folyamatos a 4G hálózat fejlesztése, a legfrissebb adat alapján az országos kültéri 4G lefedettség 93,81 százalék, az országos beltéri lefedettségről a vállalat nem tesz közzé adatot. A lefedettségi térkép alapján a Vodafone elsősorban a sűrűn lakott településekre fókuszál, Budapesten például kültéren közel 100 százalékos, beltéren 97 százalékos a Vodafone 4G lefedettsége.Az alábbi térképen sárgával a Vodafone 4G kültéri, rózsaszínnel pedig a beltéri lefedettsége látható.

Akkor most kié a legnagyobb?

Abba nem látunk bele, hogy melyik szolgáltató, hogyan méri a lefedettségi adatait, az összegyűjtött számok alapján azonban elmondható, hogy a kültéri és a beltéri lefedettségben a Telekom és a Telenor fej-fej mellett áll (a Telenor beltéri lefedettségben már meg is előzte a Telekomot), de a Vodafone kültéri lefedettsége is közel az egész országra kierjed, miközben a lefedettségi térkép alapján a beltéri lefedettségben a Telekom és a Telenor előnye nagy a Vodafone-nal szemben.