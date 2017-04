Többet ér az amerikai gyakorikérdések, mint a Magyar Telekom

2009-ben hozták létre és 2010 júniusa óta érhető el az interneten a Quora nevű oldal, amin a magyar gyakorikérdések.hu-hoz hasonlóan a felhasználók kérdéseire a közösséghez tartozó más felhasználók adnak válaszokat. A Quora azonban az egyik legnépszerűbb ilyen oldal, havonta már 190 millióan használják, ráadásul a felhasználók köre is elképesztő mértékben nő, az egy évvel korábbihoz képest közel duplájára nőtt a havi felhasználószám.A befektetők is látnak fantáziát az oldalban és az azt működtető cégben, ugyanis egy befektetői csoport 85 millió dollárt fektetett be a cégbe, a részesedésük alapján a Quora már közel 1,8 milliárd dollárt, vagyis közel 526 milliárd dollárt ér. Csak érdekességképpen, mostanra a Quora már többet ér, mint a negyedik legnagyobb hazai tőzsdei cég, a Magyar Telekom.