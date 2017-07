Teljesen újrarajzolná az elektromos autók piacát a Toyota

Az eddig napvilágot látott információk szerint a szilárdtest akkumulátorok szinte minden tekintetben túlszárnyalják majd a lítium-ionos "elődeiket", így ezáltal az újabb elektromos autók nem csak nagyobb távolságot tehetnek majd meg egy töltéssel, de az biztonságosabb megoldást is jelenthet majd, mint a jelenlegi megoldás.

Teljesen új platformon épít elektromos autót a Toyota, amely az úgynevezetttechnológiának köszönhetően- írta a Csunicsi Simbun japán napilap értesüléseire hivatkozva a Reuters. A napjainkban gyártott, lítium-ion akkumulátorokkal feleszerelt elektromos autók (EV) feltöltéséhez ezzel szemben 20-30 percre van szükség még a gyorstöltőkkel is, és tipikusan 300-400 kilométeres távot tudnak megtenni egy töltéssel.A hírek alapján az új fejlesztés alkalmas lehet arra, hogy a társaság "bakugrást" hajtson végre riválisaival szemben, ugyanakkorvonatkozó elvárásoknak. A konstrukció sikerét ma még az is bizonytalanná teszi, hogy a tervezett piacra dobásig rendelkezésre álló öt év alatt rengeteg új fejlesztés valósulhat meg a területen.Az EV-k terjedésének egyik legfontosabb faktora az, és ma még azt sem lehet előre látni, hogyan alakulhatnak majd a szilárdtest akkumulátorok előállítási költségei 2022-ben a lítium-ion akkumulátorokkal összevetve. A technológián más autógyárak, például a BMW is dolgozik, ahol a következő 10 évben tervezik beindítani az új típusú energiatároló egységekkel ellátott modellek gyártását.A Toyota korábban a belső égésű motort az elektromos hajtással ötvözőtechnológiát, illetve atartotta a leginkább ígéretes alternatíváknak, azonban 2016-banfelé való elmozdulás mellett döntött. Fontosságát jelzi, hogy a területis kapott a vállalaton belül. Az eddig megismert tervek szerint a Toyotael az elektromos autók gyártását, első körben még a ma elterjedt lítium-ion akkumulátorokat alkalmazva, a ma is létező C-HR alapjain.