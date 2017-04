Tévednek a károgók, végül úgyis a Tesla győz

Az emissziómentes közlekedés és akár hamarosan az önvezető autók pedig valóban nagy innovációt jelentenek.

A napokban mindenki arról beszélt, hogy a Tesla a világ második legértékesebb autógyártója lett, már 50 milliárd dollárt érnek a részvényei, mindezt úgy, hogy még nem tudott stabil profitot felmutatni. De ez nem akkora őrültség, mint aminek először hangzik, sőt, tulajdonképpen egyáltalán nem az - írja a Marketwatch véleménycikkében.Az internetes cégek értékelésének nagyöregjei még emlékeznek azokra az időkre, amikor az volt a téma, hogy mikor megy csődbe az Amazon. Amikor arról van szó, hogy mikor kapják meg a megrendelők a Model 3 autókat, vagy hogy most éppen milyen indok miatt szállított le a vártnál kevesebb autót az elmúlt negyedévben a Tesla, mind azt hangoztatva, hogy mégsem olyan nagyszerű a cég, kísértetiesen hasonlít arra, mint amikor 2002-ben az Amazon kapcsán hitetlenkedett mindenki.Senkinek sincs kristálygömbje, de a történelem azt mutatja, hogy a Teslához hasonló növekedési részvényeknél, ahol az innováció elég nagy, az értékeltségekről szóló vitákat és taktikákat ki lehet dobni az ablakon.Az elemzők nagyon megosztottak a Teslával kapcsolatban. Aszakértője például optimista, szerinte 305 dollárt érnek a Tesla részvényei és ha az autóértékesítések meghaladják a várakozásokat, akkor akár 500 dollár is lehet a reális értékük (jelenleg 300 dollár körül mozog az árfolyam). Ezzel szemben aeladásra javasolja a Tesla papírjait 187 dolláros célárral.A Marketwatch szerint ha el is tekintünk a Tesla Solarcity üzletágától, ami a házak tetőszerkezetére kínál komplett napenergia-rendszereket, vagy a Tesla Mobility nevű kezdeményezéstől, ami Uber-szerű szolgáltatást nyújtana, akkor is még bőven van potenciál a Tesla részvényeiben. A Mobility egyelőre még csak valami ködös elképzelés, a Solarcity pedig szabályozói akadályokba ütközik.A fő kérdés a Teslával kapcsolatban az, hogy hány autót fog eladni és hogy mekkora profitot fog csinálni az eladásukkal.A Morgan Stanley elemzője szerint a 337 dolláros célárból 233 dollárt magyaráz az elektromos autó üzletág, a Goldman pesszimista elemzője szerint viszont mindössze 146 dollár az értéke.Az autóeladásokat illetően mind a két elemző meglehetősen konzervatív. Most 400 ezer darabra rúg a Model 3 megrendelése, az autók ára 35 ezer dollárnál kezdődik, de a választhatón extrákkal akár 70 dollárig is felmehet. És ezek az árak nem is annyira kiugróak. Az újautók átlagosan 34 342 dollárért kelnek el, de egy A4-es Audi akár 55 ezer dollárba is kerülhet. És az Audi 337 ezer darabot adott el belőle tavaly.

Forrás: AFP / Tesla Motors

Az új autók is elég támaszt nyújthatnak a Tesla árfolyamának további emelkedéséhez, a többi üzletág (mint a Mobility, a napelemgyártás, vagy az akkumulátorgyártás) ha bejön, csak hab lehet a tortán. Ehhez képest a Fordnak, amit a napokban körözött le a Tesla és lett a világ második legnagyobb autógyártója, mivel rukkol majd elő? Egy új Taurus-szal? Mint sok más cég esetén, a Teslával kapcsolatban is azon múlik a befektetői döntés, hogy hisz-e valaki Elon Muskban, vagy sem. Elon Musk és Jeff Bezos, az Amazon alapítója között sok a hasonlóság, mind a ketten sokat tettek arra, hogy valamikor a jövőben nagy profitokat akasszanak le és közben a Wall Street felét megijesztik. Tény, hogy volt már jobb időszak a Tesla-részvények vásárlására, hiszen az előző hónaphoz képest 30 százalékkal emelkedett a papírok árfolyama, de lesznek még mélypontok, amikor lehet vásárolni.

A Morgan Stanley elemzője 165 ezer darabos eladást vár a Teslától 2019-ben, ami meglehetősen pesszimista szám az Audi és a BMW értékesítési számait látva és egyik elemző sem számít ara, hogy a Model 3 piacvezető lesz a saját szegmensében és hogy lekörözi a belső égésű motorral működő riválisokat. Még úgy sem, hogy a Tesla S ezt megtette.A Goldman elemzője még a méretgazdaságossági hatásokkal sem számol a Teslánál, amit nehéz elképzelni. Véleménye szerint a bruttó fedezeti szint 23 százalékra fog csökkenni a Teslánál 2019-re, a Morgan Stanley elemzője pedig 27 százalékos bruttó fedezeti szintet vár az autógyártó üzletágban 2020-ra. Hacsak nem történik valami, ami a Tesla ármeghatározó képességét rombolja, vagyis ha nem kényszerül árversenybe, vagy egyszercsak nem döntenek úgy az emberek, hogy a Tesla már nem trendi, akkor kicsi a valószínűsége annak, hogy nem fog javulni a profitabilitás. Ezt azzal indokolja az elemző, hogy csak kicsi a méretgazdaságossági hatás a marketing-és a kutatás-fejlesztési költségeken, ahogy a cégméret növekszik. Most a Tesla autónként 6 dollárt költ reklámra, és a becslései szerint 2020-ban az értékesítési és általános költségek a bevétel 20 százalékára fognak rúgni a Teslánál, szemben a Ford 8 százalékos arányával.Ez pedig nem jellemzőmég azelőtt, hogy elkezdene egyáltalán nyereséget termelni a vállalat.Ha a Morgan Stanley elemzője várakozásainak megfelelően 2020-ban az autóértékesítésekből eléri a 25,7 milliárd dolláros bevételt a Tesla, a 27 százalékos bruttó fedezeti szinttel számolva a 49,8 milliárd dolláros piaci kapitalizáció teljesen indokolható. A Goldman 2019-es várakozásai alapján a Tesla részvényei 18-szoros EV/EBITDA-rátán forognak - és ez meglehetősen konzervatív EBITDA-várakozásokkal számolódik (2019-re 2,76 milliárd dolláros EBITDA-val számolnak, szemben a Morgan Stanley 2021-es 4 milliárd dolláros prognózisával). Magas, de nem extrém, főleg annak fényében, hogy egy egész iparágat átalakíthat a Tesla.A k+f költés attól függ, hogy a menedzsment mennyire agresszív az új üzletágakban. Ha már az Amazonnal voltunk párhuzamot, akkor a kiskereskedelmi cégnél az Amazon Prime és a felhő szolgáltatások miatti fejlesztések költségei rémisztgették a befektetőket évekig.A Goldman pesszimista elemzőjének vannak furcsa magyarázatai, például a kockázatok között említette az új termékbejelentéseket. Sokan arra számítanak, hogy a következő modell egy szabadidő-terepjáró lesz, ami a Model Y nevet viseli majd és ami egyes vélemények szerint a Tesla eddigi legnépszerűbb autója lehet. Nehéz elképzelni, hogy az a lefelé mutató kockázat, hogy a Tesla belép egy olyan piacra, ahol tavaly 2,7 millió darab járművet adtak el.