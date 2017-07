Többen pörögnek a Mészáros-papírokban, mint Molban és Telekomban együtt

Széttépték a Mészáros papírokat

Az elmúlt hónapokban a magyar tőzsdén az egyik legnagyobb sztori az volt, hogy Mészáros Lőrinc még március elején két kisebb vállalatban, az Opimusban és a Konzumban is részesedést szerzett, aminek következtében a két cég árfolyama valósággal szárnyalni kezdett. Nem elszigetelt eset, hogy napi limittel emelkedtek a papírok, a Konzum idén egészen tegnapig közel 5100 százalékot, az Opimus részvényei pedig közel 490 százalékot raliztak, ami kiemelkedő a hazai részvények között. Ezzel párhuzamosan robbanásszerűen megnőtt a forgalom is ezekben a papírokban. Mára már előfordul, hogy többen pörögnek ezekben a papírokban, mint a blue chipekben, így utánajártunk, hogy a heves árfolyememelkedés mellett, amely már önmagában is nagyobb forgalmat generálhat, mi állhat a növekedés mögött.

Az árfolyamemelkedéssel természetesen a két cég piaci kapitalizációja is megugrott, az Opimus piaci kapitalizációja 2015 végén még mindössze közel 1 milliárd forint volt, a február 24-i bejelentés előtt 11,3 milliárdra, míg mostanra már 67,4 milliárd forintra emelkedett a cég értéke. A Konzum piaci kapitalizációja is hasonló ütemben emelkedett, a bejelentés előtt még 1,4 milliárdot ért a cég, míg mostanra már 46,72 milliárd forintra növekedett a piaci kapitalizációja.

Lenyomták a blue chipeket

A két cégnek a forgalma is emelkedett az elmúlt hónapokban, a Konzumban a forgalom az elmúlt hónapban átlagosan 470 millió forint volt, az Opimus papíroknál pedig 830 millió. Ezzel már nem csak, hogy jócskán megelőznek olyan mid capeket, mint az Appeninn, Graphisoft vagy a CIG, de az Opimus forgalma még a blue chipek közül a Magyar Telekomét is meghaladja.

Az igazán érdekes dolgok azonban a múlt héten kezdődtek, amikor a két Mészáros-papír forgalma rendre lenyomta több blue chipét is. Nem meglepő módon az OTP volt a legtöbbet kereskedett részvény a BÉT-en, azonban ami már meglepőbb, hogy az Opimus forgalma messze túlszárnyalta az összes többi nagypapírét, míg a Konzum, amely még csak nem is BUX tag, leelőzve a Magyar Telekomot megközelítette a Molt és a Richtert is. Egyébként az elmúlt hónapban az Opimus forgalma hatszor, míg a Konzumé négyszer lépte át az 1 milliárd forintos határt, ami azt jelenti, hogy a forgalmuk az elmúlt évben tapasztaltakéhoz képest sokszor a 10, vagy akár a 20-szorosára emelkedett.

De mi van a háttérben?

A hatalmas árfolyamemelkedések hatására a kisbefektetők fókuszába kerültek a Mészáros-papírok, és a rendkívül alacsony hozamkörnyezetben ők azok a piaci szereplők, akik az extrém hozamok reményében nagyobb kockázatot is hajlandóak vállalni.

Az előző gondolathoz kapcsolódik, az a történet, amely szerint a Konzum és az Opimus ralija, új szereplőket is tőzsdére csalt. Hallottunk olyan esetet, hogy egy befektetőnek ezek voltak élete első papírjai.

Az elképesztő árfolyamemelkedések és a hatalmasra duzzadt forgalom hátterében az is állhat, hogy a befektetők Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc sokat emlegetett barátságából kiindulva, az átlagosnál sokkal bizakodóbbak, és vakmerőbbek lehetnek.

Azok az alapok, amelyek a BUX-indexet követik, szintén plusz forgalmat generálhatnak az Opimus piacán, a dolog érdekessége, hogy beszéltünk olyan piaci szereplővel, aki tud olyan index-követő alapról, amelyik nem vásárolt a papírokból.

Épp a történelem egyik legnagyobb bikapiacát éljük át, ami már lassan 8 éve tart és ha a BUX-ot nézzük mintegy 380 százalék közeli hozamot eredményezett (csak az idén 11,4 százalékot). Ez a mostani elképesztő rali minden bizonnyal bekerül a legnagyobb emelkedések közé, azonban egyre inkább szaporodnak a kockázatok, a bika piacok vége fele pedig a kisbefektetők jellemzően mindent vesznek, amit csak érnek.

Megpróbáltuk kideríteni, hogy mi állhat ennek a jelentős forgalomnövekedésnek a hátterében, ennek érdekében több piaci forrásunkkal is beszéltünk, a hallott információk alapján a következőket feltételezhetjük: