Történelmi beszámolót tett közzé a Waberer's

Nőtt az árbevétel az összes szegmensben

Megugrottak a költségek

Nőtt a bruttó fedezet

A biztosító megnyomta az egyéb költségeket

Nőtt az EBITDA és az üzemi eredmény a meghatározó tevékenység gyengébb teljesítménye mellett

Nőtt a nettó eredmény

Az IFRS szabályaival összhangban az összes IPO költség 2017 harmadik negyedévében történő elszámolásakor egy egyszeri korrekcióra kerül sor, ennek keretében az eredménykimutatásban kimutatott IPO-val kapcsolatos ráfordítások aktiválásra kerülnek a saját tőkével szemben, hogy az IPO bevétele ekképpen nettó módon kerüljön elszámolásra. Miután ez a visszafordítás megtörtént, a 2017 első félévére vonatkozó felülvizsgált EBITDA, EBIT, és Nettó eredmény mutatók valószínűleg jobban igazodnak az e Jelentés szerinti "rendszeres" mutatókhoz. A 2017 első kilenc hónapjáról publikálandó gyorsjelentésben szereplő mutatók már a visszafordítást tartalmazó adatok alapján kerülnek bemutatásra - jelezte a társaság féléves beszámolójában.

Nőt az adósság, de a nettó tőkeáttételi arány nem változott

Mit mondott a menedzsment?

A Csoport első tőzsdei jelentésében szereplő erős pénzügyi eredmények rámutatnak növekedésorientált stratégiánk hatékonyságára. Örömünkre szolgál üzleti tevékenységünk folyamatos fejlődése, hiszen a 2017 első felére vonatkozó csoportszintű üzleti tervünk teljesült, úgy árbevétel, mint az EBITDA mutatók tekintetében, bár a piaci környezetben jelen lévő szokásos változékonyságnak megfelelően az előzetesen tervezettől kissé eltérő struktúrában. Regionális tevékenységünk erős növekedést mutatott gyakorlatilag minden működési mutató tekintetében, meghaladva várakozásainkat. A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens csökkenő EBITDA-t mutatott éves alapon, amelyet naptárhatások és egy orrnehéz 2016-os évnek köszönhetően erős bázisidőszak magyaráz, ezzel együtt 2017 két első negyedévének összehasonlításával pozitív trend azonosítható. A nettó eredmény és az egy részvényre jutó eredmény növekedésének jelentős mértéke, valamint az egészséges cash flow termelési képesség azt mutatták, hogy tevékenységeinkben kulcsszerepet játszik az értékteremtés részvényeseink számára

A továbbiakban a regionális piacainkon fennálló kedvező piaci feltételekre kívánunk építeni, oly módon, hogy továbbra is törekszünk az organikus növekedésre, valamint a szomszédos országokban kínálkozó, gondosan előkészített felvásárlásokra. A nemzetközi fuvarozás tekintetében a már meglévő hatékonyságjavulásra, és az utóbbi néhány hónap pozitív eredményeire alapozva azt várom, hogy a 2017-re kitűzött céljaink teljesülni fognak

Az esetleges akvizíciókkal kapcsolatban a mostani beszámolóban ugyan nem került részletezésre, de Lajkó Ferenc korábban úgy nyilatkozott , hogy idén már nem terveznek újabb felvásárlást, ugyanis a Link megvétele elég tennivalót jelent majd a számukra. Illetve jelezte azt is, hogy nem csak fuvarozó cégeket keresünk, hanem olyan cégeket is, amelyek a szerződéses logisztika területén működnek.

A tőzsdei bevezetés óta csökkent a Waberer's árfolyama

A Waberer's flottaméret 2017 első félévének végén több mint 3 700 kamion volt, amely közel 7 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, míg a kihasználtságuk rekord magas, 92 százalékos szintet ért el. A cég árbevétele 2017 első félévében 313 millió euró volt, ami 13 százalékkal magasabb, mint 2016 első felében, ami döntően az ügyfélszerzéseknek - különösen a Regionális Szerződéses Logisztika (RCL) szegmensben - volt köszönhető. A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens (ITS) árbevétele a piacon tapasztalható kihívások és a kedvezőtlen naptári hatások ellenére is növekedett. A megvásárolt biztosítótársaság a cégcsoport konszolidált kimutatásaiban 2016 második negyedévétől szerepel, ami szintén hozzájárult az árbevétel növekedéséhez.éves szinten 15 százalékkal 47 millió euróra nőttek 2017 első felében, mivel a gépkocsivezetők száma és a kilométerenkénti költség is nőtt, illetve a regionális üzletág bővülése megkövetelte a nem gépkocsivezető dolgozói létszám fejlesztését is.éves szinten 13 százalékos (58 millió euróra) emelkedése mögött döntően az uniós átlagos üzemanyagköltségek 11 százalékos növekedése áll, de a negatív árhatást enyhítették azok az intézkedések, amelyek alacsonyabb effektív árakhoz, valamint az egységnyi üzemanyag-felhasználás javulásához vezettek mindkét fuvarozási üzletágban.2017 első felében éves szinten 2 százalékkal, 51 millió euróra nőttek, a futáskilométer-mennyiség növekedése és az ITS tranzitárainak emelkedése, illetve az RCL tranzitárainak csökkenésének eredőjeként.Éves szinten 22 százalékkal, 62 millió euróra nőttek, ami mindkét fuvarozási szegmensben a jelentősebb szállítmányozási jövedelmekből, valamint a biztosítótársaság 2016 második negyedévi konszolidálásából adódik, mivel 2016 első negyedévében a viszontbiztosítási költségek elszámolására nem került sor.eredménye összesen 8 százalékkal, 4 millió euróra csökkent éves szinten, főként mivel az adott időszakban az előző évinél kevesebb kamion került értékesítésre, ami összhangban van a már kommunikált flottacsere stratégiát érintő tervekkel.A bruttó fedezet éves szinten közel 14 százalékkal, 68 millió euróra nőtt 2017 első felében. A bruttó marzs 0,1 százalékponttal, 21,6 százalékra nőtt ugyanebben az időszakban.2017 első félévében 18 százalékkal, 23 millió euróra növekedett 2016 azonos időszakához képest, az alábbi tényezők együttes hatására: (1) csökkent a nemzetközi flotta teljes biztosítási költsége, (2) jelentősen csökkent a javítás és a karbantartás költsége, (3) a biztosítótársaság 2016 első negyedévében még nem került bevonásra a konszolidációba, a mostani beszámolóban viszont már megjelenik.a félév során 29 százalékkal, illetve 25 százalékkal, 15 millió euróra, illetve 10 millió euróra emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A növekedés a biztosítótársaság felvásárlásának időzítésével kapcsolatos már említett bázishatással, a 2017. júniusi IPO miatti, nem rendszeres kiadások emelkedésével, valamint a regionális szegmens bevételeinek az összetettebb tevékenységek irányába történő elmozdulásával volt magyarázható elsősorban.46 százalékkal, 3,5 millió euróra nőttek az első félév során, miközben az időszak során 6 millió euró volt a növekedés az egyéb működési ráfordításokban, amelyek tartalmaztak nem rendszeres tételeket, és amelyekre nagy mértékben hatott a le nem zárt események kártartalékának növekedése, amelyeket a flotta saját eszközeire képzett céltartalékként könyveltek el az ITS szegmensben.A Waberer's EBITDA-ja 40 millió euróra nőtt 2017 első felében, ami 4 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, míg az üzemi eredmény 15 millió euróra emelkedett, amely 14 százalékos növekedést jelentett 2016 első feléhez képest. Az EBITDA és az EBIT pozitív változása döntően a Regionális Szerződéses Logisztika szegmens organikus növekedésének és a tavalyi akvizícióknak - a biztosítótársaság megvásárlásnak - volt köszönhető. Ezek együttesen ugyanis ellensúlyozni tudták a legfontosabb Nemzetközi Fuvarozási Szegmens gyengébb teljesítményét, amelyet a döntően a nehezebb működési környezettel, valamint a növekvő üzemanyagárakkal magyarázott a vállalat. Utóbbi elsőssorban azért hatott negatívan, mert a fuvarozási piacon megjelenő árak nem igazodtak az üzemanyagárak emelkedéséhez, a key account partnereink számára pedig csak késleltetve tudja áthárítani a magasabb költségeket a vállalat.A Waberer's nettó eredménye 9,2 millió euró volt 2017 első hat hónapjában, ami több mint 21 százalékos növekedést jelent 2016 azonos időszakához képest. A nettó eredmény marzs 0,2 százalékponttal 2,9%-ra javult. Az egy részvényre jutó osztalék hígított értéke 0,48 euro volt 2017 első felében, ami 29 százalékos növekedést jelent és elsődlegesen a magasabb nettó eredménynek volt köszönhető.2017 első felében 35 millió eurót tettek ki az előző év azonos időszakában elért 30 millió euróval szemben, főként azért, mert a magasabb EBITDA és a tőzsdei bevezetésből származó bevételek egy kisebb részének befolyása ellensúlyozta a bevételek emelkedése és a nagyobb jövedékiadó-visszatérítések által okozott magasabb működőtőke-szükségletet., amely magában foglalja a működésből származó pénzeszközöket, a tőkeráfordításokat és a flotta lízingalapú finanszírozásának elemeit, 39 millió euróra nőtt a tavalyi 36 millió euróról, mivel a nagyobb működési cash flow ellensúlyozni tudta az eszközértékesítések lassulását.- közel 10 millió euróval, 221,4 millióra egy év alatt - a flotta intenzív növekedése miatt, a nettó tőkeáttételi arány viszont változatlanul 2,9-szeres maradt, az EBITDA növekedése mellett.- jelentette ki Lajkó Ferenc, a Waberer's vezérigazgatója.- tette hozzá a vezérigazgató.A Waberer's papírokkal július 6-a óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén, a részvények kibocsátási árfolyama 5 100 forint volt. Múlt pénteken viszont 4 985 forinton zártak a papírok, vagyis az IPO óta közel 2 százalékot csökkent a vállalat árfolyama.