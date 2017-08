Totális sztrájkra készül a Tesco Magyarországon

Ezen kívül a gyáli és a herceghalmi logisztikai központok, raktárak munkatársai, továbbá a házhoz szállító szolgáltatás alkalmazottai is részt vesznek a kilátásba helyezett munkabeszüntetésben

Azt kérik, hogy szeptember 1-jétől a Tesco valamennyi munkavállalója esetén az idei és a tavalyi évhez képest a vállalati bértömeg növekedésének éves szintje érje el a 25 százalékot.

Megelégelte változatlanul nehéz helyzetét a Tesco Magyarország több mint 13 ezer fizikai dolgozója, ezért a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) kezdeményezésére csütörtök este megalakult a sztrájkbizottság az áruházláncnál. Az egységes munkavállalói követelésekről mostanra a multinacionális kereskedelmi nagyvállalat vezetői is hivatalos úton értesültek.A fizikai dolgozók munkakörülményeinek érdemi javítására, leterheltségük csökkentésére, illetve a foglalkoztatással kapcsolatos hiányosságok megoldására, továbbá az alapbér versenyképes emelésére irányuló demonstrációk mind ez idáig nem vezettek eredményre. Az elkeseredett dolgozók köré¬ben óriási a sztrájk iránti hajlandóság: eddig az áruházlánc összesen 216 üzletének (hiper- és szupemarketek, ¬expresszek, illetve az Extra elnevezésű egységek) nyolcvan százalékából csatlakozott a boltok teljes állománya.- közölte a Magyar Időkkel a KDFSZ elnöke. Bubenkó Csaba, a sztrájkbizottság megválasztott elnökeként elmondta, augusztus 11-én hivatalosan is tájékoztatták a Tesco vezetőségét a követelésekről.A KDFSZ közgazdászának számításai szerint ugyanis ekkora bértömegemelésből számolható fel a legnagyobb kiskereskedelmi foglalkoztató vállalatnál az ágazati viszonylatban is nyilvánvaló bérelmaradás.A béremelés forrása egyebek mellett a működési cash-flow, a menedzsmentdíj korlátozása, a vállalaton belüli veszteségforrások visszaszorítása és más költségcsökkentő programok végrehajtása lehetne - mondta a lap kérdésére Bubenkó Csaba.Kiemelte, a méltatlanul alacsony bérek mellett a másik súlyos probléma a létszámhiányból fakad, hiszen ezrek vándoroltak el mostanra a lánc egységeiből, ehhez képest a fizetések nem váltak vonzóvá az álláskeresők számára. Ennek köszönhetően a meglévő állomány fizikai leterheltsége átlépte a tűréshatárt, aminek kiváltó okait az ország számos pontján tapasztalhatják maguk a vásárlók is. Kiürült, feltöltés előtt álló polcok, raklapon kínált árucikkek, tömött sorok a pénztáraknál a leggyakoribb jelenségek, mivel általánossá vált, hogy a tescós hipermarketekben mindössze két-három pénztár üzemel a tucatnyi fizetőhelyből.