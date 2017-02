Tovább ütik az OTP-t a befektetők

Tegnap rendesen elintézték a magyar tőzsdét, azonban úgy tűnik továbbra is bizalmatlanok a befektetők, mivel a BUX ismét 0,6 százalék körüli mínuszban indította a napot. A blue chipek közül továbbra is az OTP (-1,3%) és a Magyar Telekom (-1%) papírjait ütik a befektetők, de a Richter és a Mol árfolyama is 0,2 százalékot esett.A magyar nagybanknál az a sztori, hogy tegnap a Citi eladásra módosította az OTP részvényeire vonatkozó ajánlását, amit elsősorban azzal indokol, hogy az elmúlt időszakban látott profitbővüléshez képest a jövőben sokkal mérsékeltebb lesz az eredmény bővülése. Mivel az OTP-t követő elemzők többsége vételre, vagy tartásra ajánlja a bank papírjait, mindig nagy hatással van az árfolyamra ha egy fontos elemzőház eladásra módosítja az ajánlását.