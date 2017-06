Itt a nagy bejelentés, tőzsdére megy a Waberer's

Ez a megfelelő időpont ahhoz, hogy előrelépjünk növekedési stratégiánkban. Nagy lehetőségeket látunk a növekvő európai közúti szállítási iparágban, és mint a komplett rakományok szegmens legnagyobb szereplője, úgy gondoljuk, hogy vezethetjük a konszolidációt a szektorban. A lengyelországi Link felvásárlása az első lépés ebben a konszolidációs folyamatban, azzal a céllal, hogy megerősítsük pozíciónkat a Nyugat-Európa fejlett piacai és Közép-Európa növekvő piaca közötti kereskedelem kapcsolódási pontjában

Mind üzleti modellünk, mind pedig elhelyezkedésünk jelentős előnyöket jelent iparágunkban. Élen járunk a működési hatékonyság terén, útvonaltervezési és kapacitás-összehangoló egyedi informatikai menedzsment rendszereinknek köszönhetően. Szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, mint a Közép- és NyugatEurópa közötti kereskedelmi áramlatok földrajzi középpontjában, ahol négy európai közlekedési folyosó halad át az országon, az IPO által generált további források és stratégiai rugalmasság pedig erősíti majd képességünket arra, hogy megvalósítsuk terjeszkedési terveinket a Link felvásárlására építve

A Waberer's bejelentette első nyilvános részvénykibocsátási szándékát (IPO), amelyet követően a vállalat törzsrészvényei a prémium kategóriában foroghatnak majd. A tőzsdére lépés célja friss forrás bevonása, a vállalat közel 50 millió euró elsődleges tőkebevonást tervez.A Waberer's az IPO várható bevételét a Link felvásárlásának finanszírozására hasznáná fel mintegy 32 millió euró összegben, a bevétel fennmaradó részét pedig általános vállalati és működő tőke célokra fordítanák.A Link Lengyelország egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő közúti fuvarozó és szállítmányozó vállalata, amely olyan üzleti modellel rendelkezik, amely nagymértékben kiegészíti a Waberer's-ét. 2017 márciusában a Link 427 kamionnal és 675 vontatóval rendelkezett, valamint 956 alkalmazottat foglalkoztatott, amelynek 75%-a gépjárművezető. A cég Lengyelországban négy, Belgiumban pedig egy telephellyel rendelkezik.A Citigroup és a Berenberg egyesül globális koordinátorokként és együttes könyvvezetőkként járnak el az ajánlattétel során. Az Erste Group és a Renaissance Capital pedig együttes könyvvezetőkként járnak el, míg az Erste Group a magyarországi nyilvános ajánlattétel forgalmazójaként jár majd el.- mondta el a mai bejelentést kommentálva Lajkó Ferenc, a társaság vezérigazgatója.- tette hozzá a cég vezére.A Financial Times már két héttel ezelőtt arról írt , hogy idén júliusban tőzsdére megy az egyik legnagyobb európai szállítmányozási cég, a Waberer's. A cég nagytulajdonosa, a részvények 97,1 százalékát tulajdonló magántőke alap, a Mid-Europa Partners már megbízta a részvénykibocsátás lebonyolításában résztvevő bankokat. A Waberer's piaci kapitalizációja meghaladhatja az 500 millió eurót, ezzel a szállítmányozási cég IPO-ja az elmúlt évtized legnagyobb részvénykibocsátása lehet a magyar tőzsdén.A Waberer's az elmúlt években folyamatosan lebegtette a tőzsdére lépést, 2015 őszén pedig már úgy tűnt, hogy közel az IPO, aztán decemberben a vállalat közgyűlése úgy döntött, hogy ismét zártkörű részvénytársasággá alakul a fuvarozási cég. A részvénykibocsátást hivatalosan azért halasztották el, mert nagy volt a bizonytalanság a menekültválság és a britek esetleges kilépése miatt, piaci információk alapján azonban fontos érv volt az is, hogy túlságosan drágán adták volna a vállalat részvényeit, ez pedig nem nyerte el a potenciális intézményi befektetők tetszését.Időközben Wáberer György visszavonult, részesedését a Waberer's International-ben eladta, tisztségeitől megvált. A korábbi nagytulajdonos, a Mid Europa Partners kockázatitőke társaság 56,8-ról 97,2 százalékra növelte részesedését. Korábban már mi is találgattuk, mikor száll ki a Mid Europa a Waberer's-ből, hiszen a private equity cégek jellemzően 5-8 éves időtávon gondolkodnak, és a Waberer's is érett, ráadásul tőzsdeképes cég, így a Mid Europa exitje már lassan érik.Egy tavaly júniusi sajtótájékoztatón a vállalat vezetői elmondták, hogy a Waberer's tőzsdeképes, a tőzsdére lépésre pedig akár már 2017-ben sor kerülhet. A társaság új vezérigazgatója Lajkó Ferenc elmondta, továbbra is magyarországi központú cég szeretnének maradni, ugyanakkor erősen gondolkodnak nemzetközi akvizíciókban, értékesítési irodákat már nyitottak Európa-szerte, de fizikai telephelyeket is szeretnének külföldön létrehozni. Tehát úgy tűnt, hogy nem csak a magántőkebefektető kiszállása, de a nemzetközi terjeszkedés forrásigénye is indokolhatja a tőzsdére lépést. Bethlen Miklós, a Mid Europa partnere akkor azt mondta, "nagyon jó tőzsdei sztori lehet" a vállalat, annak ellenére, hogy 2015-ben nem volt megfelelő a pillanat a bevezetéshez. Első körben csak egy részét vinnék tőzsdére a részvényeknek, és mindenképpen a budapesti tőzsdén gondolkodnak, de a vezető akkor nem zárta ki a lehetőséget, hogy másik tőzsdén is megjelenjen a cég.A Waberer's International árbevétele tavaly 9,5 százalékkal, 572,4 millió euróra nőtt, az EBITDA 12,1 százalékkal 73,6 millióra emelkedett, a vállalat flottája jelenleg 3550 kamionból áll, amelyek átlagos életkora csupán közel két év, ezzel a flottával a Waberer's a legnagyobb, saját járművekkel fuvarozó szállítmányozó cég Európában.