Tőzsdére mehet a Jaguar

A hírügynökség forrása szerint hónapok óta tart az IPO előkészítése, több egyeztetést is tartott a Tata erről. Állítólag a tőzsdei bevezetés helyszíneként szóba került London mellett New York is, de nincs egyelőre végleges döntés. A Tata Group szóvivője elmondta, hogy nincs tervben a bevezetés, az indiai cégnek egyébként 29 különböző leányvállalata szerepel a tőzsdén.A Tata egyébként 2008 óta hétszeresére növelte a Jaguar Land Rover árbevételét, ezért is lehet időszerű, hogy részben kiszálljanak a befektetésből. Ugyanakkor a forrás szerint még nincs végleges döntés az IPO-ról, így a részleteket sem tudni, például az időzítésről vagy a lehetséges árazásról. A tőzsdei bevezetés abban is segíthetne, hogy a Jaguar fejlesztéseket hajtson végre például az elektronikus autózásban és az önvezető járművek terén.